انتقاد رسایی از عدم اعلام وصول سئوال از وزیر صنعت

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی حمید رسایی در تذکر شفاهی گفت: برخی در فضای مجازی اشکالاتی را به مصوبه مجلس وارد کرده بودند که این مصوبه برخلاف فرمایشات رهبری است.

وی ادامه داد: بند اول این طرح بر لزوم لغو تحریم ها به صورت یکجا و کامل تاکید داشته و اعلام می کند در متن توافق این موضوع باید درج شود.

رسایی در ادامه از سئوالش از یکی از وزرا در کمیسیون صنایع خبر داد و گفت: دو هفته قبل از یک وزیر که عضو ۱۶ هیات مدیره است، سئوال کردم و اسناد و مدارک لازم را ارائه دادم.

وی ادامه داد: وزیر اعلام کرد که از این هیات مدیره ها استعفا داده اما راضی نشد که اسناد استعفا را به بنده ارائه کند. بنده نیز اعلام کردم که از پاسخ راضی نشده ام.

رسایی با بیان اینکه تاکنون از ۵ سئوال از وزرا به دلیل قانع شدن انصراف داده است، گفت: تا امروز کمیسیون مربوطه عدم اقناع من از پاسخ های وزیر را به هیات رئیسه جهت اعلام وصول سئوال اعلام نکرده است.