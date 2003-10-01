مرحله دوم فروش متري مسكن بيستم مهر ماه آغاز مي شود

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، مديرعامل زمين و مسكن در حاشيه مراسم همايش سراسري سياستهاي توسعه مسكن در ايران در جمع خبرنگاران با بيان اين گفت: با توجه به استقبال خوب مردم از مرحله اول فروش متري مسكن ، مرحله دوم اين طرح با مجوزهاي اعطا شده از سوي وزارت مسكن و شهر سازي همزمان با نيمه شعبان آغاز مي شود.

فريدون درويش زاده افزود : پيشنهاد چند انبوه ساز ديگر براي اجراي اين طرح در وزارت مسكن و شهرسازي در حال بررسي است .

وي بررسي و تحليل طرح فروش متري مسكن را به عنوان يكي از راههاي تامين منابع در بخش مسكن و مسكن دار شدن تدريجي مردم از موضوعات اساسي همايش سياستهاي توسعه مسكن در ايران ذكر كرد.

درويش زاده در پاسخ به سئوالي در باره ميزان موفقيت طرح فروش متري مسكن افزود: براي اظهار نظر هنوز زود است و بايد تا اجراي چند پروژه ديگر در پايان سال صبر كرد .

وي با اشاره به طرح تامين مسكن كاركنان دولت افزود: در حال حاضر دستورالعمل اين طرح پس از تصويب در هيات دولت در حال تدوين است و حداكثر ظرف دو ماه آينده تصويب و ابلاغ خواهد شد.

درويش زاده تصريح كرد: بر اساس اين طرح در مناطق مركزي شهرها و نزديك به ادارات زمينهاي مورد نظر شناسايي تملك و تجميع مي شوند و مجتمع هاي مسكوني توسط انبوه سازان و با كمك خود كارمندان دولت احداث مي شود.

وي با اشاره به ميزان اعتبار براي احداث اين واحد هاي مسكوني افزود: 30 درصد از هزينه اجراي اين طرح توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي ازمحل وجوه اداري شده پرداخت مي شود.

درويش زاده افزود: براي هر واحد مسكوني هفتاد ميليون ريال از طريق نظام بانكي تسهيلاتي با اقساط 15 ساله با كارمزد پلكاني در اختيار كارمندان قرار مي گيرد .