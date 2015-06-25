نماینده فوتسال قم به دنبال حضور پرقدرت در لیگ برتر

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که حدود ۲ هفته به آغاز فصل جدید لیگ برتر فوتسال باشگاههای کشور موسوم به پرشین لیگ باقی مانده است، تیمهای لیگ برتری در حال برگزاری تمرینات آمادهسازی و حضور فعال در نقل و انتقالات پیش فصل هستند.
نماینده فوتسال قم که زیرمجموعه اداره کل ورزش و جوانان است و این اداره کل به دنبال جذب حامی و پشتیبان مالی برای این تیم و مشخص کردن نام نهایی آن است از چندی پیش تمرینات خود را آغاز کرده و راهی اردویی در استان همدان شده است.
این تیم که در ۲ سال گذشته با نام ماهان تندیس در لیگ برتر فوتسال باشگاههای کشور شرکت کرده بود پس از انصراف رئیس هیئتمدیره آن از تیمداری، به اداره کل ورزش و جوانان قم که مالک اصلی آن بود بازگشت و برنامهریزی برای آغاز تمرینات آمادهسازی این تیم انجام شد.
پس از این که محسن حسنزاده مربی فصل گذشته فرش آرا و سابق ماهان تندیس هدایت این تیم را نپذیرفت سید مهدی غیاثی که پیش از این به عنوان نماینده تامالاختیار اداره کل ورزش و جوانان در امور نماینده لیگ برتری فوتسال قم منصوب شده بود به عنوان سرمربی انتخاب شد.
حضور سید مهدی غیاثی بر روی نیمکت نماینده لیگ برتری فوتسال قم پس از سالها در حالی تکرار میشود که وی آخرین بار هدایت تیم کیش ایر قم را بر عهده داشت و سپس با تغییر نام به صبای قم و ماهان تندیس وی در این تیم مربیگری نکرد.
یک فصل حضور در تیم دبیری تبریز سبب شد سید مهدی غیاثی تجربه حضور در لیگ برتر فوتسال در تیمی غیر قمی را نیز در کارنامه داشته باشد و حالا وی خود را برای موفقیت با نماینده لیگ برتری فوتسال همراه با موج حواشی که همیشه جزئی لاینفک از فوتسال قم بوده، آماده میکند.
نماینده لیگ برتری فوتسال قم ابوالقاسم عروجی را از دست داده زیرا این بازیکن ملیپوش به تاسیسات دریایی پیوسته و حمید رشیدی دروازهبان این تیم نیز سرباز شده است اما چند بازیکن جدید به این تیم پیوستهاند تا جای خالی جدا شدهها را پر کنند.
میثم ایلانلو بازیکن سابق قمیها که همیشه در این تیم در رفت و آمد بوده بار دیگر از شهید منصوری قرچک به نماینده لیگ برتری فوتسال قم ملحق شده است و حضور این بازیکن جوان و باهوش میتواند برگ برندهای برای سید مهدی غیاثی باشد.
ایلانلو که همراه با صبا نایبقهرمان و همراه با دبیری قهرمان لیگ برتر فوتسال هم شده سال گذشته تصمیم گرفت در شهری به غیر از قم، فوتسال خود را ادامه دهد اما با رفتن ناصر شریفی مدیرعامل وقت ماهان، وی بار دیگر به خانه بازگشته است.
همین شرایط برای محمد حسین کوهستانی نیز وجود دارد زیرا وی سال گذشته تصمیم گرفت به دبیری تبریز برود و اتفاقاً در دبیری نمایش فوقالعادهای داشت و دومین گلزن برتر این تیم تبریزی بود اما پس از تغییرات مدیریتی و تمایل دو جانبه بین وی و باشگاه برای بازگشت به قم، این بازیکن نیز بار دیگر با پیراهن نماینده لیگ برتری فوتسال قم به میدان میرود.
محمد رستمی دروازهبان تیم ملی امید و باشگاه شهروند ساری نیز جدیدترین عضو نماینده لیگ برتری فوتسال قم است که جای حمید رشیدی را گرفته و سهمیه امید نیز محسوب میشود تا در کنار مسعود ایازی برای حفظ دروازه نماینده لیگ برتری فوتسال قم تلاش کند.
با توجه به وضعیت نماینده لیگ برتری فوتسال قم به نظر میرسد میتوان به موفقیت این تیم امیدوار بود البته تعبیر مورد نظر از موفقیت قهرمانی نیست و بدیهی است با وجود تیم هایی پرهزینه و با زیرساختهای منطقی برای قهرمانی، نماینده لیگ برتری فوتسال قم نمیتواند گزینه قهرمانی باشد.
با وجود ظرفیتهای قابل توجه فوتسال قم میتوان به حضور نماینده لیگ برتری فوتسال قم در میان مدعیان قهرمانی و تیمهای بالای جدول امیدوار بود و در این صورت، نماینده لیگ برتری فوتسال قم میتواند از سوی کارشناسان و هواداران منطقی، نمره قبولی بگیرد.
غیاثی: به کسب موفقیت امیدواریم
سرمربی نماینده لیگ برتری فوتسال قم در گفتگو با مهر گفت: به کسب موفقیت در فصل جدید لیگ برتر فوتسال امیدواریم و از اهالی فوتسال میخواهیم که یار و یاور و پشتیبان این تیم باشند.
سید مهدی غیاثی اظهار داشت: در حال حاضر بازیکنان خوب و تأثیرگذاری در تمرینات حضور دارند و با حضور کادر فنی در تمرینات از یک سو و تلاشهای خستگیناپذیر اداره کل ورزش و جوانان برای جذب حامی مالی، میتوانیم با آمادگی خوبی وارد لیگ شویم.
وی افزود: ۵ بازی آغازین ما در لیگ برتر فوتسال مسابقات دشواری است و نباید زمان را به سادگی از دست بدهیم در حالی که چیزی حدود ۱۵ روز تا آغاز فصل جدید لیگ برتر فرصت داریم.
سرمربی نماینده لیگ برتری فوتسال قم گفت: سید وحید غیاثی، حسین صبوری، هادی بهرامی و حسین گنجیان سایر اعضای کادر فنی تیم ما هستند و تعامل خوب و سازندهای بین اعضای کادر فنی برقرار است.
غیاثی بیان داشت: به کسب موفقیت در فصل جدید لیگ برتر فوتسال امیدواریم و از اهالی فوتسال میخواهیم که یار و یاور و پشتیبان این تیم باشند.
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