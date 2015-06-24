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۳ تیر ۱۳۹۴، ۱۵:۵۹

در گفتگو با مهر اعلام شد:

کارت زرد مجلس در انتظار فرهادی/ علوم اقتصادی دردسرساز شد

کارت زرد مجلس در انتظار فرهادی/ علوم اقتصادی دردسرساز شد

سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: به دلیل قانع نشدن نمایندگان از پاسخ وزیر علوم در خصوص ادغام دانشگاه علوم اقتصادی موضوع به صحن علنی مجلس می آید.

عبدالوحید فیاضی در گفتگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به سوالی درخصوص جلسه روز گذشته کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: کمیسیون آموزش مجلس روز گذشته جلسه ای را با حضور فرهادی وزیر علوم، هیات امنای دانشگاه خوارزمی، رئیس سابق دانشگاه علوم اقتصادی و نماینده دانشجویان معترض به انحلال دانشگاه علوم اقتصادی در خصوص روند ادغام این دانشگاه با دانشگاه خوارزمی برگزار کرد.

وی افزود: در این جلسه سوال چند نفر از نمایندگان در خصوص علت ادغام این دانشگاه و همچنین اعتراضات دانشجویان مطرح شد که نمایندگان از پاسخ وزیر علوم قانع نشدند.

وی افزود: موضوع ادغام دانشگاه علوم اقتصادی با دانشگاه خوارزمی به دلیل عدم قانع شدن نمایندگان از توضیحات وزیر به صحن علنی مجلس خواهد آمد و در صورتی که باز هم پاسخ ها و دلایل ارائه شده از سوی وزیر علوم قانع کننده نباشد وزیر از مجلس کارت زرد دریافت می کند.

سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: به نظر کمیسیون آموزش و تحقیقات و با توجه به پاسخ های وزیر علوم این ادغام قانونی نیست.

به گزارش مهر، بیش از ۳ ماه است که دانشگاه علوم اقتصادی با دانشگاه خوارزمی ادغام شده و دانشجویان این دانشگاه نسبت به احیای دانشگاه علوم اقتصادی اقدامات متعددی را از جمله برگزاری تجمع در مقابل وزارت علوم و مجلس شورای اسلامی انجام داده اند.

آخرین اقدام دانشجویان دانشگاه منحل شده علوم اقتصادی رایزنی با نمایندگان کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس و ارائه مدارک و مستندات مبنی بر غیر قانونی بودن این ادغام است.

کد مطلب 2786509

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