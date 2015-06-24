کارت زرد مجلس در انتظار فرهادی/ علوم اقتصادی دردسرساز شد

عبدالوحید فیاضی در گفتگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به سوالی درخصوص جلسه روز گذشته کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: کمیسیون آموزش مجلس روز گذشته جلسه ای را با حضور فرهادی وزیر علوم، هیات امنای دانشگاه خوارزمی، رئیس سابق دانشگاه علوم اقتصادی و نماینده دانشجویان معترض به انحلال دانشگاه علوم اقتصادی در خصوص روند ادغام این دانشگاه با دانشگاه خوارزمی برگزار کرد.

وی افزود: در این جلسه سوال چند نفر از نمایندگان در خصوص علت ادغام این دانشگاه و همچنین اعتراضات دانشجویان مطرح شد که نمایندگان از پاسخ وزیر علوم قانع نشدند.

وی افزود: موضوع ادغام دانشگاه علوم اقتصادی با دانشگاه خوارزمی به دلیل عدم قانع شدن نمایندگان از توضیحات وزیر به صحن علنی مجلس خواهد آمد و در صورتی که باز هم پاسخ ها و دلایل ارائه شده از سوی وزیر علوم قانع کننده نباشد وزیر از مجلس کارت زرد دریافت می کند.

سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: به نظر کمیسیون آموزش و تحقیقات و با توجه به پاسخ های وزیر علوم این ادغام قانونی نیست.

به گزارش مهر، بیش از ۳ ماه است که دانشگاه علوم اقتصادی با دانشگاه خوارزمی ادغام شده و دانشجویان این دانشگاه نسبت به احیای دانشگاه علوم اقتصادی اقدامات متعددی را از جمله برگزاری تجمع در مقابل وزارت علوم و مجلس شورای اسلامی انجام داده اند.

آخرین اقدام دانشجویان دانشگاه منحل شده علوم اقتصادی رایزنی با نمایندگان کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس و ارائه مدارک و مستندات مبنی بر غیر قانونی بودن این ادغام است.