پیشگیری از جرم اولویت دستگاه قضایی استان بوشهر است

به گزارش خبرنگار مهر، علی جمادی صبح چهارشنبه در آئین افتتاح اردوگاه کاردرمانی و حرفه‌آموزی استان بوشهر در برازجان ضمن گرامیداشت هفته قوه قضائیه اظهار داشت: دستگاه قضایی نقش بسیار مهمی در تامین امنیت جامعه دارد و در راستا از همه ظرفیت‌ها برای بهبود شرایط امنیتی استفاده می‌کنیم.

وی پیشگیری از جرم را به عنوان یکی از مهمترین اولویت‌های دستگاه قضایی استان بوشهر عنوان کرد و ادامه داد: همه دستگاه‌ها در زمینه پیشگیری مسئولیت دارند و دستگاه قضایی نیز در کنار دیگر مراجع در این زمینه برنامه‌ریزی و تلاش می‌کند.

رئیس کل دادگستری استان بوشهر به وضعیت مطلوب امنیتی در استان بوشهر اشاره کرد و افزود: پیشگیری از جرایم نقش مهمی در افزایش امنیت دارد و با تلاش‌های صورت گرفته شاهد وضعیت خوبی در این زمینه هستیم.

وی ادامه داد: یکی از موضوعات مهمی در زندان‌ها دنبال می‌شود، ایجاد زمینه‌های بازگشت سالم زندانیان به جامعه است که برنامه‌های آموزشی و تربیتی مختلفی برای زندانیان اجرا می‌شود.

جمادی به وجود استعدادها و ظرفیت‌های بالا در بین زندانیان اشاره کرد و افزود: ارائه آموزش‌های شغلی و همچنین ایجاد زمینه‌های اشتغال نقش مهمی در کاهش بازگشت مجدد زندانیان به زندان دارد.

رئیس کل دادگستری استان بوشهر به برگزاری دوره‌های فنی و حرفه‌ای و کارآموزی در زندان‌های استان بوشهر اشاره کرد و گفت: آموزش‌های تخصصی به زندانیان ارائه می‌شود.

لازم به ذکر است که در این آئین، اردوگاه کاردرمانی و حرفه‌آموزی استان بوشهر در برازجان افتتاح شد.