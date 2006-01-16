"سينماي معناگرا" به رابطه انسان، جهان و خدا مي پردازد

"جهانگير الماسي"، بازيگر و كارشناس سينما، ضمن بيان اين مطلب در گفت وگو با خبرنگار سينمايي "مهر" در مورد تعريف خود از "سينماي معناگرا" گفت : در ابتداء بايد معنويت را تعريف كنيم، چون اگر در حد واژه معنا باقي بماند ، معنا عام شمول است و همه چيز مي تواند معنا داشته باشد و در ذات تمام موجودات معنايي نهفته است ، منتهي اگر در پس زمينه، نگاه ديني وجود داشته باشد، تعريف معنا و معنويت خود به خود ساحت انسان و عبوديت وخلقت ومراد ازآن مطرح مي شود و به نظرم مراد از سينماي معنا گرا طرح مسائلي است كه از خود بيگانگي و اين عبوديت گمشده و گمگشتگي به خصوص انسان معاصر در ميان ابزار ساختاري سخت را طرح مي كند و به قول قديمي ها زمينه اي را فراهم مي كند كه هنر دراماتيك كه هميشه توانسته مقتضاي احساسات انساني را طرح كند و در پي همين امر كه هنر دراماتيك مي تواند احساسات انساني را مجسم كند پس به همين خاطر خطرناك هم هست ، براي اينكه بيننده را مي تواند در موقعيت آن اثر دراماتيك قرار دهد.



جهانگير الماسي در پشت پرده مه

بازيگر "نار و ني " تاكيد كرد : به هر جهت، مراد از سينماي معنا گر اطرح مسائلي است كه انسان، تنهايي اش، عبوديت گمشده، رابطه انسان و خالق و آينده انسان دين دار و مومن به اعتقادات ديني را مطرح مي كند .

اين بازيگر سينما، تئاتر و تلويزيون تاكيد كرد : سينماي ملي يك تعريف دارد و سينماي معناگرا يك تعريف ديگري دارد ، مراد از ملي منافع اقتصادي است ، هر چند كه در ظاهر در پيرايه هاي شكل هم اين سينما داراي مختصات آشنايي يا نشانه هاي اشكاري براي شناسايي هويت ايراني باشد، اما معمولاً واژه ملي را در طرح مسائل اقتصادي و تقسيم منافع عمومي بايد جست وجو بكنيم و اگر عنوان كنيم سينماي ملي يعني هم در ذات خودش جلوه هايي از هويت ايراني را دارد و در شكل آن را رعايت مي كند و منافع و دخل و خرجش هم داخل سينماي ايران صورت مي گيرد و سودش هم آحاد ملت مي شوند ، بنابراين نزديك سينماي ملي و سينماي معنا گرا در چه حوزه اي طبقه بندي مي شود با تضاد روبه رو مي شويم .

بازيگر "ديگه چه خبر" در ادامه افزود : دنيا در آغاز هزاره سوم دچار بحرانهاي عجيبي است و متفكرين در پي تبيين اين معنا هستند كه ارجاع و بازگشت به نگاه ديني ، اخلاقي و انساني مي تواند مفتاح سعادت دوباره بشر باشد ، واگرنه هيچ تضميني از عدم استفاده از سلاحهاي كشتار جمعي حتي در جنگهاي منطقه اي وجود ندارد، مگر اخلاق و اعتقادات كه افراد را كنترل مي كند ومي تواند ترمز جدي براي ناهنجاري هاي اجتماعي باشد ، از اين نظر فكر مي كنم جهان معاصر نياز دارد به يك چالش معنوي، خب چه مبارك است كه اين چالش از داخل كشور ما و ذات سينماي ما برخيزد .