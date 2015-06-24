بوستان امید شهرستان دهلران ۷۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد

امیدعلی سبزی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: یکی از مهمترین نیازهای شهرستان دهلران ایجاد فضاهای سبز و راه اندازی پارکهای مختلف در سطح شهر است.

وی بیان داشت: به همین منظور در آغاز مدیریت جدید شهرستان، بوستان امید در شهرستان دهلران کلنگ زنی شد و هم اکنون ۷۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد که نقش مهمی در تامین نیازهای شهروندان دارد.

فرماندار شهرستان دهلران افزود: با توجه به این شهرستان دهلران گرمسیری است و در آن درخت و باغ کمتر مشاهده می شود و علاوه بر این مردم روزها نمی توانند به بیرون از خانه مراجعه کنند، ایجاد چنین فضاهای سبزی در شهرستا بسیار مهم و ضروری است.

وی تصریح کرد: ایجاد بوستان امید با هشت هزار مترمربع هم اکنون در مراحل نهایی قرار گرفته و اعتبارات طرح چیزی در حدود ۹۰ درصد تخصیص پیدا کرده است و امیدواریم هرچه سریعتر شاهد بهره برداری از این مکان باشیم.

سبزی عنوان کرد: این پارکهای شامل بخشهای مختلف از جمله فضای سبز، آلاچیق، شهربازی و..است که قطعا برای مردم شهرستان نشاط آور خواهد بود.