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۳ تیر ۱۳۹۴، ۱۳:۱۳

فرماندار دهلران:

بوستان امید شهرستان دهلران ۷۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد

بوستان امید شهرستان دهلران ۷۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد

ایلام - فرماندار شهرستان دهلران گفت: بوستان امید شهرستان دهلران ۷۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

امیدعلی سبزی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: یکی از مهمترین نیازهای شهرستان دهلران ایجاد فضاهای سبز و راه اندازی پارکهای مختلف در سطح شهر است.

وی بیان داشت: به همین منظور در آغاز مدیریت جدید شهرستان، بوستان امید در شهرستان دهلران کلنگ زنی شد و هم اکنون ۷۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد که نقش مهمی در تامین نیازهای شهروندان دارد.

فرماندار شهرستان دهلران افزود: با توجه به این شهرستان دهلران گرمسیری است و در آن درخت و باغ کمتر مشاهده می شود و علاوه بر این مردم روزها نمی توانند به بیرون از خانه مراجعه کنند، ایجاد چنین فضاهای سبزی در شهرستا بسیار مهم و ضروری است.

وی تصریح کرد: ایجاد بوستان امید با هشت هزار مترمربع هم اکنون در مراحل نهایی قرار گرفته و اعتبارات طرح چیزی در حدود ۹۰ درصد تخصیص پیدا کرده است و امیدواریم هرچه سریعتر شاهد بهره برداری از این مکان باشیم.

سبزی عنوان کرد: این پارکهای شامل بخشهای مختلف از جمله فضای سبز، آلاچیق، شهربازی و..است که قطعا برای مردم شهرستان نشاط آور خواهد بود.

کد مطلب 2786528

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    نظرات

    • omid ۱۸:۰۰ - ۱۳۹۴/۰۴/۰۳
      0 0
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      یکی از نیاز های ضروری و به حق مردم دهلران داشتن فضای سبز است

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