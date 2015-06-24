جایزه میلیونی برای راویان پیامبر رحمت/ «دور افتاده» به تولید رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم انیمیشن كوتاه «دورافتاده» به كارگردانی مسعود صباحی و ایده پردازی سید حسین هاشم پور در انجمن سینمای جوانان تبریز به مرحله تولید رسید. این فیلم با تكنیك تلفیق دو بعدی و روتوسكوپی با مدت زمانی ۵ دقیقه تولید می شود.

«دورافتاده» داستان زندگی مردی را روایت می كند كه با شرایطی نامساعد درگیر است. انیماتور این فیلم مسعود صباحی است و مجری طرح تبریز انجمن سینمای جوانان ایران است.

مسعود صباحی پیش از این در انیمیشن «حامی» اثری درباره هجرت پیامبر اكرم (ص) به كارگردانی بهرام شتربان كار كامپوزیت و صدا را انجام داده بود.

۲۶۰ میلیون ریال جایزه نقدی برای راویان رحمت پیامبر رحمت (ص)

نخستین جشنواره فیلمنامه ‌نویسی پیامبر رحمت(ص) كه همزمان با برگزاری سی و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم كوتاه تهران از ۲۰ تا ۲۶ آبان ماه سال جاری برگزار می شود به برگزیدگان خود در ۱۰ رتبه مجموعا ۲۶۰ میلیون ریال جایزه نقدی اعطا می کند.

این جشنواره در راستای توجه به موضوع «پیامبر رحمت (ص)» به ‌ویژه جلوه‌های اخلاقی، رفتاری و اجتماعی آن ها و ترسیم چهره رحمانی و ملكوتی آن حضرت بهترین فیلمنامه‌هایی كه در جهت ترویج حقیقت وجودی وی به رشته تحریر درآمده باشند را معرفی و مورد تقدیر قرار می دهد.

بنا بر فراخوان این جشنواره فهرست جوایز آن عبارتند از:

دیپلم افتخار و مبلغ ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به‌ عنوان نفر اول

دیپلم افتخار و مبلغ ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به‌ عنوان نفر اول

دیپلم افتخار و مبلغ ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به‌ عنوان نفر دوم

دیپلم افتخار و مبلغ ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به‌ عنوان نفر دوم

دیپلم افتخار و مبلغ ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به‌ عنوان نفر دوم

دیپلم افتخار و مبلغ ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به‌ عنوان نفر دوم

دیپلم افتخار و مبلغ ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به‌ عنوان نفر سوم

دیپلم افتخار و مبلغ ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به‌ عنوان نفر سوم

دیپلم افتخار و مبلغ ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به ‌عنوان نفر سوم

دیپلم افتخار و مبلغ ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به‌ عنوان نفر سوم