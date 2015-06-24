تولید مرغ بدون آنتی بیوتیک برای اولین بار در شهرستان بدره

عبدالرضا بازدار در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: استان ایلام در زمینه تولید گوشت مرغ به عنوان یکی از استانهای برتر کشور محسوب می شود که هم اکنون سالانه ۵۰ هزار تن گوتش مرغ در استان تولید می شود.
وی بیان دشت: هم اکنون این میزان تولید سه برابر میزان مصرف استان است که مابقی گوشت مرغ به سایر نقاط کشور ارسال می شود چرا که کیفیت گوشت ایلام بسیار بالاتر است.
بازدار تصریح کرد: در حال حاضر در بحش کمیت استان ایلام در بخش مرغداری به خواسته های خود رسیده ولی هم اکنون دنبال کیفی سازی واحدهای مرغداری در استان هستیم.
وی ادامه داد: به همین منطور تولید مرغ بدون آنتی بیوتیک هم اکنون در دستور کار قرار گرفته که این طرح در چند واحد مرغداری آغاز شده است.
این مسئول افزود: برای اولین بار در استان ایلام مرغ بدون آنتی بیوتیک در شهرستان بدره در یک مرغداری ۳۰ هزار قطعه ای آغاز شده است که این طرح در دیگر واحدهای مرغداری که تمایل داشته باشند، انجام می شود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام اظهار داشت: مزیت مهم این مرغ نسبت به دیگر مرغ های تولیدی بح استفاده نکردن از آنتی بیوتیک است که البته دارای شرایط خاص دیگری نیز سهت که باید طبق زمانبندی مشخص به در واحد مرغداری پیش برود.
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