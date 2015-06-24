به گزارش خبرنگار مهر، امیر دریادار حبیب‌الله سیاری پیش از ظهر چهارشنبه در حاشیه دیدار با خانواده شهید ماشاءالله عباسپور در بوشهر اظهار داشت: استان بوشهر از دیرباز مهد مقاومت و مقابله با استعمار و استکبار و نماد ایستادگی مقابل زورگویان بوده است و در برهه‌های مختلف تاریخی این موضوع را دیده‌ایم.

وی با بیان اینکه امنیت امروز کشور را مدیون جانفشانی‌های شهدا هستیم، اضافه کرد: همه ما وظیفه داریم که قدردان خون شهدا باشیم و باید تلاش کنیم تا همواره در مسیر شهدا حرکت کنیم.

فرمانده نیروی دریای ارتش جمهوری اسلامی ایران ادامه داد: نیروی دریایی در دوران دفاع مقدس کارهای بسیار بزرگی را انجام داد و در شرایط کنونی نیز زمینه ساز اقتدار و عزت و سربلندی کشور است.

وی به انجام ماموریت‌های نیروی دریای ارتش جمهوری اسلامی ایران در مرزهای کشور، دریاهای آزاد و آب‌های دوردست اشاره کرد و افزود: تامین امنیت در آب‌های دوردست نقش مهمی در اقتصاد کشور دارد و به عنوان یکی از مهمترین دستاوردهای نیروی دریایی ارتش در بعد امنیتی محسوب می‌شود.

سیاری به گسترش ماموریت‌های نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و ادامه داد: نیروی دریایی ارتش حضور پرقدرتی در آب‌های آزاد و بین‌المللی دارد و همواره بر این توان افزوده می‌شود.

وی با بیان اینکه پیام نیروی دریایی ارتش‌ در آب‌های آزاد صلح و دوستی است، گفت: حضور نیروی دریایی ارتش در دریاهای دور دست استمرار خواهد داشت.