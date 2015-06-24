۶۵ درصد دانش آموزان استان ایلام تمایل به رشته تجربی دارند

علی بیرانوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: یکی از مهمترین مشکلات حوزه آموزش در استان ایلام بحث توزان رشته های تحصیلی است که این مهم در استان به خوبی رعایت نشده است.

وی بیان داشت: هم اکنون بیش از ۶۵ درصد دانش آموزان استان ایلام تمایل دارند در رشته تجربی درس بخوانند ولی متاسفانه این رشته ظرفیت پوشش این تعداد دانش آموز در استان را ندارد.

این مسئول عنوان کرد: از نظر بازار کار، امکانات در استان ایلام میزان استقبال از این رشته بیش از ظرفیتهای ممکن است و باید در این زمینه فرهنگ سازی شود.

بیرانوند اظهار داشت: خانواده ها در این بین نقش مهمی دارند چراکه بیشتر خانواده ها فرزند خود را تشویق می کنند که در رشته تجربی تحصیل کند تا حتما دکتر شود و این باور باید تغییر کند.

وی ادامه داد: حتی برای آینده و بازار کار هم این مسئله بسیار مشکل آفرین است و استان نیازمند رشته های متنوع تری است.

مدیر کل آموزش و پرورش استان ایلام افزود: ترغیب دانش آموزان برای تحصیل در رشته های فنی و حرفه ای یکی از مهمترین راهکارهای حل این مشکل است چراکه بازار کار در این رشته ها برای آینده بیشتر است.