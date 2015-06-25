«آشپزیِ رمضان»؛ ۵۷ جواب به سوالِ «چی بپزم؟»/ «آقای تابستان»

به گزارش خبرگزاری مهر، در این معرفیها سعی شده است علاوه بر فضای کلی ماه رمضان، مناسبتهای ملی و مذهبی و همچنین مخاطب کودک و نوجوان نیز مد نظر قرار گیرند.
دومین بسته رمضانیِ معرفی کتاب به شرح زیر از نظر میگذرد:
«آشپزیِ رمضان»؛ ۵۷ جواب به سوالِ «چی بپزم؟»
ماه رمضان که شروع میشود، انتخاب وعدههای غذایی مختلف برای افطار و سحر تبدیل به یکی از دغدغههای ذهنی خانوادهها و مادران میشود. «چی بپزم؟» تبدیل میشود به سوال هر روزۀ مادرها. داشتن حضور ذهن برای انتخاب نوع وعده غذایی، ملاحظه مواد غذایی موجود در منزل و همچنین رعایت ذائقه اعضای خانواده را کردن، کار سختی است که شاید تنها از عهده مادران ایرانی ساخته است. با همۀ اینها اما کتابهایی هم هستند که میتوانند کمک حال مادران باشند و آنها را برای یک پذیرایی لذتبخش و با صفا از خانواده در افطار و سحر یاری کنند. «آشپزیِ رمضان» یکی از اینهاست.
کتاب با مقدمه کوتاهی از از شیوههای تغذیه در ماه رمضان و توصیههای کاربردی در ماه رمضان شروع شده و بعد از چند صفحه، میرود سراغ وعدههای غذایی که میتوانند در افطار و سحر مد نظر قرار بگیرند. پیشغذا، غذای اصلی، دسر، نان و مربا فصلهای اصلیِ «آشپزیِ رمضان» را تشکیل دادهاند. در هر یک از این فصلها هم انواع و اقسام غذاهای مختلف که البته با فرهنگ و اقتصاد خانواده ایرانی سازگار است ذکر شده و روش طبخ آنها هم تشریح شدهاند. «آشپزی رمضان» در ۷۲ صفحه و با کاغذ رنگیِ روغنی، در هر صفحه خود طرز تهیه یک نوع غذا که با فرهنگ خاص تغذیهای ماه رمضان سازگار است را شرح داده است. این کتاب به همت موسسه تغذیه و سلامت و توسط نشر شهر به قیمت ۲۷۰۰ تومان راهی بازار شده و تا الان هم حدود ۱۸ هزار جلد فروش رفته است.
«حضرت خدیجه(س)؛ همسر پیامبر»؛ همراهِ وفادار پیامبر(ص)
دهم ماه رمضان برابر با ششم تیر، مصادف با رحلت حضرت خدیجه(س) است. ایشان اولین زنی است که به پیامبر اسلام(ص) ایمان آورد و به شاهزاده خانم قریش مشهور بود. ایشان یکی از چهار زن کامل عالم هستی است. این کتاب ۲۸۷ صفحهای مرجع مناسبی برای شناخت مفصل از همسر پیامبر اکرم(ص) است. نویسنده ضمن شرح مشخصات زندگی ایشان در ادامه به تشریح وضعیت خانوادگی و طهارت روح و شخصیت حضرت خدیجه پرداخته است. مخاطب در این کتاب آگاه میشود که حضرت خدیجه در عین زندگی در دوران جاهلیت، شخصیتی ادیب و آگاه بوده و در عین حال از ظهور و بعثت آخرین پیامبر خدا اطلاع داشته و انتظار او را میکشیده است. مطالعه این کتاب میتواند مخاطب را با زوایای پنهانی و کمتر گفته شده این بانوی بزرگ آشنا کند. «حضرت خدیجه(س)؛ همسر پیامبر» به قلم محمد محمدی اشتهاردی در ۲۸۷ صفحه و توسط موسسه انتشارات نبوی منتشر شده است.
«آنچه یک جوان باید بداند؛ ویژۀ دختران و پسران»؛ راهنمایِ بلوغ و جوانی
گفتهاند جوانی، بهار زندگیست. با این حال این بهار هم چندان راحت و بی دردسر نیست. نوجوانی که تمام میشود، فرد قدم میگذارد توی مرجله بعدی زندگیاش! دورۀ جوانی و بلوغ با هم، فرد را وارد دوره خاصی از زندگی میکنند که تا حدی ناشناخته و گنگ است. تغییرات روحی و روانی و جسمی، آرام آرام فردا را از پوستۀ قبلی خودش جدا کرده و فیزیکِ دیگری برای او خلق میکند. بعضی دختر و پسرها چون آشنایی کافی با تغییرات این دوره ندارند، مضطرب و خجالتزده و حتی گوشهگیر میشوند. از سوی دیگر، نیازها و عواطف جدیدی در این دوره از زندگی برای انسان به وجود میآید که لزوم آگاهی از آنها، اهمیت مضاعف پیدا میکند. رضا فرهادیان کوشیده به قدر وسع خود، این دوره و تغییرات آن را در «آنچه یک جوان باید بداند» بشکافد و تشریح کند. «جستوجو»، «جوانی، بینش و اندیشه»، «روابط دختر و پسر»، «مرزهای عشق و دوستی» و «آسیبشناسی» پنج فصل عمدۀ این کتاب را تشکیل میدهند. کتاب، نثر ساده و روانی دارد و تاکنون شش مرتبه تجدید چاپ شده است. «آنچه یک جوان باید بداند؛ ویژۀ دختران و پسران» به قلم رضا فرهادیان و توسط انتشارات بوستان کتاب در ۱۴۴ صفحه راهی بازار نشر شده است.
«آقای تابستان»؛ لذتِ تابستانی برایِ بچه دبستانیها
فصل تابستان یکی از لذتبخشترین فصلهای سال برای دانشآموزان و محصلهاست. این لذت برای دانشآموزان دوره ابتدایی مضاعف است. همه ما نوستالوژیهای دلنشینی از ایام تابستان در آن دوره سنی خود داریم. از سفر و بازی با بچههای کوچه گرفته تا خوابیدن در پشتبام و احیانا شاگردیِ کردن کنار دست یک استاد یا تعمیرکار و امثالهم. «آقای تابستان»، مجموعه سرودههای منیره هاشمی در همین حال و هواهاست که برای بچههای گروه سنی پایان دبستان مناسب است. این کتاب به همت منیره هاشمی، تصویرگری عاطفه ملکیجو و توسط انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در ۱۵ هزار نسخه راهی بازار نشر شده است.
در یکی از سرودهها که نام کتاب هم از آن انتخاب شده است میخوانیم:
«خیلی خوش اخلاق است
آقای تابستان
با بقچۀ سبزش
برگشته او الان
در بقچهاش دارد
عط گل شببو
میافتد از لایش
گیلاس و زردآلو
میآورد با خود
تعطیلی و گرما
در انتظار ماست
بازی، سفر، دریا...»
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