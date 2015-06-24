به گزارش خبرگزاری مهر، فدراسیون بین المللی دیابت اعلام کرده که هم اکنون ۳۸۷ میلیون فرد مبتلا به این بیماری در سراسر جهان زندگی می کنند و پیش بینی می شود این رقم تا سال ۲۰۳۵ به مرز ۵۹۲ میلیون هم برسد.

در این میان شمار دستگاه ها و تست های پزشکی مربوط به آزمایش قند خون، بررسی های روزانه و از همه مهمتر تزریق انسولین نیز افزایش خیره کننده ای داشته است.

اکنون گروهی از محققان در آمریکا وصله هوشمندی ساخته اند که می تواند فرآیند مدیریت دیابت را برای فرد دگرگون سازد.

این وصله دارای بیش از ۱۰۰ میکروسوزن است که با قرار گرفتن بر روی پوست به طور خودکار انسولین لازم برای بدن را تزریق می کند. مهمترین ویژگی این فناوری جدید این است که دیگر خبری از احساس درد نیست.

اگرچه در این فناوری جدید به جای یک سوزن (که همواره مورد استفاده بیماران دیابتی است) از ۱۰۰ سوزن استفاده می شود اما به دلیل ابعاد بسیار کوچک سوزن ها، فرد بیمار هرگز دردی را احساس نمی کند. هر یک از این ریزسوزن ها به اندازه تار موی مژه بوده و مجموعه آنها سطحی به اندازه یک سکه بسیار کوچک را تشکیل می دهد.

محققان دانشگاه کارولینای شمالی (UNC) با همکاری دانشگاه دولتی کارولینای شمالی (NC State) این فناوری جدید را ارایه کرده اند.

آنها در این پروژه از سلول های بتای بدن الگوبرداری کرده اند که فرآیند تولید و ذخیره سازی انسولین را در ریز کیسه های مخصوصی انجام داده و هر زمان که بدن تشخیص دهد سطح قند خون افزایش پیدا کرده، به طور طبیعی انسولین مورد نیاز را در جریان خون آزاد می کند.

در واقع وصله هوشمندی که این محققان ارایه کرده اند نیز به همین روش انسولین مورد نیاز بدن بیمار را تأمین می کند.