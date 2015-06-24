به گزارش خبرنگار مهر، فتح‌الله حقیقی پیش از ظهر چهارشنبه در آئین افتتاح اردوگاه کاردرمانی و حرفه‌آموزی زندانیان استان بوشهر ضمن گرامیداشت هفته قوه قضائیه، اظهار داشت: دستگاه قضایی نقش بسیار مهمی در برقراری امنیت دارد و زمینه‌ساز آرامش در سطح جامعه است.

وی ادامه داد: شورای تامین استان و دستگاه‌های مختلف در راستای افزایش شاخص‌های امنیتی در استان بوشهر تلاش های ویژه‌ای داشته‌اند و شاهد امنیت مطلوب و پایداری در نقاط مختلف استان هستیم.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر اضافه کرد: زندان برازجان دارای برخی از مشکلات در بخش عمرانی است که همه مسئولان باید تلاش کنند تا شاهد رفع مشکلات موجود باشیم.

وی به گردش مالی بسیار بالای مواد مخدر در سطح جهان اشاره کرد و افزود: سودآوری اقتصادی باعث انجام سازمان‌یافته جرایم مواد مخدر شده است و به عنوان یک تهدید جدی برای جهان شناخته می‌شود.

حقیقی با بیان اینکه روزانه ۷۰ نفر به تعداد معتادان کشور افزوده می‌شود، اضافه کرد: سن شیوع اعتیاد در کشور کاهش یافته است و به ۲۱ سال رسیده است که باید تلاش بیشتری برای فرهنگ‌سازی در زمینه مقابله با مواد مخدر صورت بگیرد.

وی با اشاره به افزایش ۳۵ برابر کشت مواد مخدر در کشور افغانستان با حضور آمریکا در این کشور، گفت: آمریکا مدعی مبارزه با مواد مخدر است ولی شاهد توسعه کشت مواد مخدر و افزایش تولید و مصرف شیشه هستیم.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر بر عزم ملی برای مقابله با آسیب‌های اجتماعی به ویژه موضوع مواد مخدر تاکید کرد و ادامه داد: همه خانواده‌ها باید در این زمینه تلاش کنند و وارد عمل شوند.