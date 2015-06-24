روح‌الله رمضانی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره توسعه عمومی رشته فوتبال در قم و مشکلات باشگاه‌ها اظهار داشت: برنامه‌ریزی در خصوص توسعه عمومی فوتبال به‌ویژه مسابقات محلات و شهرهای تابعه سراسر استان در دستور کار قرار گرفته است و ارائه جدول مدون زمانبندی برگزاری لیگ های استانی و ارسال گزارش برگزاری مسابقات به اداره کل جهت بررسی و بازدید کارشناسان این اداره کل از سوی هیئت فوتبال بیاد انجام بگیرد.

وی افزود: برنامه‌ریزی و تلاش هیئت فوتبال استان در اجرایی شدن برنامه‌های تدوین شده سال ۱۳۹۳ یکی از اهداف جدی اداره کل ورزش و جوانان در زمینه توسعه فوتبال است و در جلسه‌ای که مسئولان هیئت فوتبال استان قم داشتیم مقرر شد هیئت فوتبال استان قم مکاتبات لازم در خصوص برگزاری دوره‌های آموزشی داوری، مربیگری را قبل از برگزاری این کارگاه‌های آموزشی جهت هماهنگی لازم با اداره کل ورزش و جوانان به انجام برساند.

معاون توسعه و امور ورزش اداره کل ورزش و جوانان قم گفت: اجرایی کردن برنامه حمایتی در مورد نمایندگان استان قم در لیگ‌های مختلف کشوری از سوی هیئت فوتبال باید در اولویت باشد البته هیئت فوتبال مکلف شده است در خصوص نحوه حضور تیم‌های استان در لیگ‌های کشوری بخصوص سهمیه‌های آزاد برنامه‌ریزی و تجدید نظر داشته باشد و به طور مشخص و تدوین شده برنامه‌های خود را در این زمینه به اداره کل ورزش و جوانان ارائه دهد.

رمضانی بیان داشت: ارسال برنامه عملیاتی و جدول زمانبندی کلیه مسابقات فوتسال بانوان در رده‌های سنی مختلف نوجوان، جوانان و بزرگسالان و ارسال آیین نامه اجرایی مسابقات بانوان از سوی هیئت فوتبال به کارشناسان اداره کل یکی از برنامه‌های اداره کل ورزش و جوانان در زمینه توسعه بخش بانوان در رشته‌های فوتبال و فوتسال است.

وی عنوان کرد: برنامه عملیاتی طرح چشم‌انداز کنفدراسیون فوتبال آسیا موسوم به آسیا ویژن در قم تدوین می‌شود و این برنامه بر اساس نظر کارشناسان مربوطه در هیئت فوتبال استان قم بر پایه ارزیابی پیشرفت این طرح در فاز اول و دوم طرح‌ریزی می‌شود.

معاون توسعه و امور ورزش اداره کل ورزش و جوانان استان قم تصریح کرد: احیای لیگ برتر فوتبال بزرگسالان یکی از برنامه‌های مهم هیئت فوتبال استان قم و اداره کل ورزش و جوانان است ضمن این که در بخش مدارس فوتبال، از فعالیت مدارس غیرقانونی و فاقد مجوز ممانعت می‌شود.