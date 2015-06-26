برگزاری جشنواره سراسری خاطره نگاری اشراق/گردآوری خاطرات طلاب

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز فرهنگی هنری و معاونت فرهنگی تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه‌ علمیه‌ قم نخستین جشنواره سراسری خاطره نگاری اشراق را با موضوع خلق مستند داستانی با حضور طلاب سراسر کشور را برگزار می کند.

ابراهیم اکبری دیزه دبیر این جشنواره در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر اظهار داشت: جشنواره­ خاطره‌­نگاری اشراق، اولین جشنواره‌ سراسری است که با موضوع خاطرات تبلیغی روحانیون برگزار می‌شود و بنا دارد خاطرات تبلیغی طلاب و فضلای مبلّغ را رصد کرده، تا با ثبت آن­ها به شناساندن زیست دینی و تبلیغی طلاب کمک کند و با ارائه‌ روایتی جذاب از رویدادها و ماجراهایی که در تبلیغ رقم می­خورد، زمینه‌ انتقال تجارب تبلیغی را برای نسل‌های دیگر فراهم سازد.

وی افزود: این جشنواره جدای از اینکه می تواند عاملی برای ثبت خاطرات تبلیغی طلاب باشد، عاملی برای تقویت جنبش خاطره نویسی در ادبیات کشور نیز هست. در سال های اخیر دائقه جامعه ما با خاطره نویسی عجین شده و این شیوه بیانی، فرم و قالب رایج هنر و ادبیات انقلاب اسلامی بوده است. به عبارت دیگر جنبش خاطره نگاری توانسته در ایران کاری کند که اصل روایات تاریخی برای مردم باروپدیرتر شوند. بعد از تجربه موفق این ژانر در حوزه دفاع مقدس به نظر می رسد که حوزه ادبیات دینی هم باید به این حوزه نگارشی وارد شود.

اکبری دیزه در ادامه گفت: این جشنواره در دو بخش اصلی و ویژه در دست برگزاری است. در بخش اصلی سه گروه سفرنامه تبلیغی، روز نوشت تبلیغی و خاطره نگاری کوتاه، نیمه بلند و بلند مورد توجه ما قرار دارد. منظور ما از سفرنامه تبلیغی، ثبت خاطره‌نگارانه‌ فرایند یک سفر تبلیغی است که حجمِ آن بین ۲۵ هزار تا ۴۰ هزار کلمه باشد. همچنین این جشنواره روزنوشت تبلیغی را نیز ثبت روزشمار رویدادهای ایّام تبلیغی است که حجمِ آن از ۱۵ هزار به بالاست، تعریف کرده است. در بحث خاطره نیز خاطره کوتاه دارای حداکثر ۲ هزار کلمه، خاطره نیمه بلند شامل ۲ هزار تا ۷ هزار کلمه و خاطره بلند نیز دارای بیش از ۷ هزار کلمه تا سقف ۲۰ هزار کلمه است.

وی درباره بخش ویژه این جشنواره نیز گفت: بخش ویژه این جشنواره نیز در برگیرنده ساخت فیلمهای ۱۰۰ تا ۳۰۰ ثانیه ای از محتوای خاطرات طلاب است.

به گفته دبیر این جشنواره شرکت در نخستین جشنواره سراسری خاطره نگاری اشراق تنها مختص طلاب است و شرکت کنندگان می توان از ابتدای مرداد تا پایان شهریور آثار خود را به همراه لوح فشرده آن به نسانی دبیرخانه واقع در قم خیابان شهدا(صفائیه)، کوچه‌ی ۲۱، فرعی اول سمت چپ، پلاک ۵۰، کدپستی ۴۵۱۳۱و۳۷۱۳۷ـ۴۵۱۱۷، مرکز فرهنگی هنری دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم ارسال کنند.

اکبری دیزه همچنین جوایز این جشنواره را به شرح زیر اعلام کرد:

بخش سفرنامه تبلیغی: نفر اول تا سوم به ترتیب دو میلیون، یک‌ونیم میلیون و یک میلیون تومان

بخش روزنوشت تبلیغی: نفر اول تا سوم، به ترتیب یک‌ونیم، یک میلیون و هفتصدهزار تومان

بخش خاطرات تبلیغی: در بخش خاطره‌ی کوتاه حداکثر به ۷ نفر، برای هر خاطره پانصد هزار تومان، در بخش خاطره‌ نیمه‌بلند حداکثر به ۳ نفر برای هر خاطره هفتصد هزار تومان و در بخش خاطره‌ی بلند حداکثر به دو نفر، هر خاطره یک میلیون تومان.

بخش ویژه: حداکثر به ۷ نفر و برای هر خاطره پانصدهزار تومان.