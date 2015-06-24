به گزارش خبرنگارمهر، جواد زنجانی بعد از ظهر چهارشنبه در جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان اردبیل تصریح کرد: تاکید ما بی طرفی دستگاه ها در انتخابات است و با وجود اینکه تبلیغات زودهنگام آغاز شده اما هیچ دستگاهی نباید از عنوان یا امکانات خود در انتخابات استفاده کند.

وی با تاکید به اینکه فرمانداری اجازه دخالت در انتخابات را به هیچ دستگاه اجرایی نخواهد داد، اضافه کرد: هر دستگاهی که تمام یا بخشی از اعتباراتش دولتی است نباید در انتخابات و تبلیغات افراد دخالتی داشته باشد.

فرماندار اردبیل تاکید کرد: اگر مدیر اداره ای گمان می کند نمی تواند نسبت به این مهم پایبند باشد از کار خود کناره گیری کند و بعد از انتخابات به وظیفه خود ادامه دهد.

زنجانی با تاکید به ضرورت صرفه جویی ادارات در اعتبارات جاری و هزینه ای افزود: به دلیل محدودیت های مالی و اعتباری انتظار ما صرفه جویی تا حد امکان است.

رئیس کمیته برنامه ریزی شهرستان اردبیل با اذعان به اینکه از جمع کل اعتبارات هزار و ۳۰۰ میلیارد ریالی هزار و ۱۰۰ میلیارد ریال آن تخصیص یافته است، افزود: با این وجود ۹۰ درصد اعتبارات ملی است و تلاش مدیران معطوف به جذب اعتبارات ملی باشد.

این مسئول تاکید کرد: در سال جاری اعتبار به پروژه جدید اختصاص نخواهد یافت و در وضعیتی که دولت با مشکلات اقتصادی مواجه است ادارات نباید انتظار آغاز پروژه جدید را داشته باشند.

زنجانی با بیان اینکه مهلت جذب اعتبارات سال گذشته تا ۲۰ تیر ماه است، ادامه داد: هر اداره ای که تا این مدت زمان نتواند اعتبارات خود را جذب کند سال آینده اعتبار نخواهد گرفت چرا که عدم جذب و برگشت پول به هیچ عنوان پذیرفته نیست.

وی عمده هزینه کرد اعتبارات عمرانی را برای امورات زیرساختی دانست و تاکید کرد: در بحث رونق اقتصاد ادارات باید ظرفیت بخش خصوصی را فعال کنند و در این راستا مسئولان استانی نیز حامی حضور سرمایه گذاران و مشارکت آن ها هستند.

حاشیه سیاسی در ذوب آهن کارساز نیست

فرماندار اردبیل از جمله واحد های مشکل دار اقتصادی شهرستان را دو کارخانه ذوب آهن و سبلان پارچه دانست و گفت: سبلان پارچه طی سال های اخیر اعلام ورشکستگی کرده است و در اختیار بانک است.

رئیس کمیته برنامه ریزی شهرستان اردبیل تصریح کرد: با توجه به اشتغال ۶۰۰ نفر در این مجموعه تلاش مشئولان استان بر این است اشتغال این تعداد دچار مشکل نشود.

زنجانی در تشریح وضعیت فعلی ذوب آهن افزود: ذوب آهن یک واحد تولیدی شخصی است و نه دولتی که با بانک مشکل دارد و ۱۹ ماه است به کارگران خود حقوق نداده است.

وی افزود: نزدیک به عید امانت پول از محلی اخذ شد تا بخشی از حقوق پرداخت شود که البته کافی نیست و مشکل این واحد تولیدی باید به صورت اساسی یا از طریق تملک بانک یا حضور شرکت سرمایه گذار حل شود.

فرماندار اردبیل انگ ها و برچسب های سیاسی مربوط به تعطیلی این واحد تولیدی را نامناسب توصیف کرد و گفت: ذوب آهن مشکل سیاسی ندارد بلکه مشکل کاری و بانکی دارد.

به گفته این مسئول نماینده کارگران متضررکارخانه انتخاب شده اند تا مرتبا به مسئولان دسترسی داشته باشند و در جریان پیگیری امور این واحد تولیدی قرار گیرند.

وی به ضرورت فعال سازی بخش خصوصی در اقتصاد شهرستان تاکید کرد و افزود: تاکنون مسئولان استان با ده ها تیم سرمایه گذاری مذاکره کردند و علاوه بر این بنیاد برکت با سرمایه گذاری ۶۰۰ میلیارد ریالی در سال گذشته توانست به چهار واحد تولیدی زمین گیر شده کمک کند.

رئیس کمیته برنامه ریزی شهرستان اردبیل رقم سرمایه گذاری سال جاری بنیاد برکت را هزار و ۱۰۰ میلیارد ریال عنوان و اضافه کرد: در عین حال انتظار می رود با تخصیص اعتبار مناسب از محل ۱۸۰ نمایندگان پروژه های ضروری در استان و شهرستان اجرا شود.

۴۸ روستا در اردبیل بحران آب دارد

فرماندار اردبیل تاکید دارد که ضروری ترین پروژه های اقتصادی از جمله زیرساخت های درآمد زایی، جهاد کشاورزی، آب روستایی، مدرسه، عمران شهری و راه باید در اولویت قرار گیرد.

وی در خصوص نحوه تخصیص اعتبارات عمرانی شهرستان ها افزود: ۴۸ درصد جمعیت استان درشهرستان اردبیل زندگی می کنند و ۹۰ هزار نفر از جمعیت شهرستان در روستاها به سر می برند.

رئیس کمیته برنامه ریزی شهرستان اردبیل تاکید کرد: این در حالی است که ۲۲ درصد اعتبارات عمرانی به مرکز استان اختصاص می یابد و برخی اظهارات مبنی بر اینکه مرکز استان رفاه داشته و سایر مناطق ندارند صحیح نیست.

زنجانی با بیان اینکه ۴۸ روستا در این شهرستان با بحران آب مواجه اند، اضافه کرد: حتی در مدرسه، راه و ورزشگاه و... نیز با مشکل مواجه هستیم.

این مسئول افزود: در برخی روستاها از جمله بخش ثمرین راه مناسب در دسترس نیست و جاده قدیم اردبیل – مشگین شهر خجالت آور است.

مشی دولت میانه روی است

وی اولویت هزینه کرد دستگاه های اجرایی را اهمیت سطح برخورداری عنوان و تاکید کرد: خود دولت نیز به دنبال کاهش فاصله طبقاتی در جامعه است.

فرماندار اردبیل تاکید دارد که دولت تدبیر وامید از افراط و تفریط کناره گرفته و اگر جریانی هم در کشور افراط می کند مسئولیت آن با خود آن جریان است چرا که مشی دولت میانه روی و تعامل سازنده با دنیا است.

زنجانی تعامل با دنیا را شکلی از تعامل دانست که با استقلال ملت در تعارض نباشد و به ویژه در مذاکرات هسته ای تعامل به این شکل را در اولویت تیم مذاکره عنوان کرد.

به گفته این مسئول در دولت تدبیر و امید مسائل فرهنگی نیز به جد دنبال می شود و افرادی که ادعا می کنند دولت از اخلاق مداری تخطی کرده است سیاه نمایی می کنند.

وی افزود: خطر قرمز دولت شرعیت و اخلاق است و باید با توجه به آن تمامی برنامه های شاداب سازی و غنی سازی اوقات فراغت اجرا شود.