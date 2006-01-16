قيمت بنزين حالا حالاها افزايش نمي يابد

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر"، محمد كردبچه در پاسخ به پرسشي در خصوص واردات بنزين در سال آينده گفت: در سال 1385 قرار شده حدود چهار ميليارد دلار به صورت جمعي و خرجي يعني از محل صادرات نفت خام واردات بنزين داشته باشيم تا كمبود منابع مالي واردات بنزين جبران شود.

وي افزود: با توجه به اين كه بين مصرف بنزين و توليدات داخلي تعادل وجود ندارد، اين كار انجام مي‌شود .

كردبچه در باره تغيير قيمت بنزين نيز اظهارداشت: گازسوز كردن خودروها و خريد واگن‌هاي لازم براي حمل و نقل شهري كمك مي‌كند سيستم حمل و نقل عمومي به تدريج بهبود يابد و اين كار تا چهار سال آينده ادامه خواهد يافت.

مديركل دفتر اقتصاد كلان سازمان مديريت تصريح كرد: تا زماني كه مطمئن نشويم سيستم حمل و نقل عمومي به اندازه كافي ساماندهي شده كه بتواند حجم ترافيك را تامين كند افزايش قيمت نخواهيم داشت.

وي از اتخاذ سياست هاي موردي همچون توزيع كارت هوشمند براي بنزين خبر داد و گفت: اينكه قيمت‌ها را به طور كلي تغيير دهيم در برنامه دولت فعلا نيست.

مديركل دفتر اقتصاد كلان سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي در خصوص لايحه بودجه سال 1385 نيز گفت: سازمان مديريت و برنامه ريزي از چند ماه قبل كه كار بودجه ‌ريزي عملياتي را شروع كرد از همان ابتدا در تمامي صحبت‌هايي كه از سوي مسوولان سازمان صورت گرفت ، اعلام شد كه اين كاري نيست كه بتوان در يك سال انجام داد و فرآيند شش ، هفت ساله است.

كردبچه از بيان مطالب فوق اين طور نتيجه گيري كرد: بنابراين ما هم قرار نبوده يك ساله بودجه را عملياتي كنيم اما با نگاه به اسناد بودجه 85، خودمان هم باورمان نمي ‌شد كه بتوانيم اين مقدار از كار را در سال 85 انجام دهيم.