به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر، حمیده ماحوزی اظهار داشت: بر اساس ارزیابی فعالیتهای قرآنی استانها و بررسی یک سری شاخصهها، شورای هماهنگی و گسترش فعالیتهای قرآنی، خراسان رضوی، اردبیل، کردستان، مرکزی و بوشهر به عنوان پنج استان برتر کشور در زمینه فعالیتهای قرآنی قرار گرفتند.
وی اضافه کرد: از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای هماهنگی و گسترش فعالیتهای قرآنی در همه استانهای کشور از جمله بوشهر با هدف گسترش فعالیتهای قرآنی به ریاست نماینده ولی فقیه دراستان، نایب رئیسی استاندار و دبیری مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی در هر استان تشکیل شده است.
ماحوزی افزود: تبلیغ و ترویج علوم قرآنی، برگزاری نمایشگاههای قرآنی از جمله فعالیتهای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر بوده که منجر به کسب این عنوان ارزشمند برای این استان شده است.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر یادآورشد: هم اکنون ۴۰ موسسه قرآنی در شهرستانهای استان بوشهر فعال هستند.
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