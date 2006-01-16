حضور يك نيمه اي علي كريمي درشكست سنگين بايرن مونيخ

به گزارش خبرنگار "مهر" تيم فوتبال بايرن در اين ديدار كه با حضور 500 تماشاگر برگزار شد ابتكار عمل را در دست داشت اما در پايان نتوانست برتري خود را حفظ كرده و در دقايق پاياني دو گل از حريف سوييسي خود دريافت كرد تا با شكست 4 بر 2 به اردوي زمستاني خود در امارات پايان دهد.



علي كريمي ملي پوش فوتبال كشورمان در اين ديدار از آغاز نيمه دوم به جاي شول به ميدان رفت و در شكست سرخپوشان سهيم بود. از نكات قابل توجه در اين ديدار اولين بازي دوس سانتوس خريد تازه بايرن بود. فليكس ماگات پس از اين شكست گفت: اين شكست بر اثر خستگي بازيكنان ما حاصل شد. من در دقايق پاياني به بازيكنانم گفتم كه آفسايدگيري كنند و به همين منظور مسووليت شكست را به گردن مي گيرم.