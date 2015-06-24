به گزارش خبرنگار مهر، علی ایمانی بعد از ظهر چهارشنبه در جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان اردبیل تصریح کرد: پروژه های متعددی در شهرستان شناسایی شده اند که قابلیت افتتاح دارند و با همت دستگاه های اجرایی می توان اغلب آن ها را در سال جاری به بهره برداری رساند.

وی با بیان اینکه امکان تعریف پروژه جدید در اعتبارات سال جاری وجود ندارد، افزود: تلاش دستگاه ها باید در راستای تکمیل پروژه های نیمه تمام و نهایتا تعمیر و نگه داری باشد.

معاون فرماندار اردبیل با بیان اینکه در برخی مواقع جابه جایی اعتبارات در بین پروژه های مختلف دستگاه ها مشاهده می شود، اضافه کرد: امکان جابه جایی اعتبارات پروژه ها وجود ندارد و دستگاه ها باید هر اعتبار را برای پروژه مختص به خود صرف کنند.

ایمانی افزود: تعریف پروژه جدید نیز باید به این شکل باشد که دستگاه اجرایی بتواند پروژه را تا هفته دولت و نهایتا دهه فجر به اتمام برساند.

وی با بیان اینکه توزیع اعتبارات هر دستگاه اجرایی در شهرستان مشخص شده است، اضافه کرد: قبل از ارسال لیست پروژه ها به سازمان مدیریت امکان تغییر لیست وجود دارد و دستگاه ها باید در عرض دو روز به جمع بندی نهایی برسند.

این مسئول افزود: با توجه به رقم اعتبارات احتمال می رود امسال نیمی از پروژه های سال قبل به بهره برداری برسد که البته با تخصیص ماده ۱۸۰ وضعیت بهره برداری بهبود خواهد یافت.