کشف نشانه های تازه از وجود آب در مریخ

به گزارش خبرگزاری مهر، وقتی صحبت از فضا به میان می آید یکی از جذابترین مواردی که دانشمندان از هر تلاشی برای یافتن ردی از آن فروگذار نمی کنند «آب» است و بدون شک این روزها کشف آب در مریخ در صدر تمامی این تلاشها قرار دارد.

آنها با مطالعه دقیق رگه های زمین شناختی موجود در نواحی تاریک مریخ به تجزیه و تحلیل شهاب سنگهایی مشغول هستند که احتمالا می توان اثری از آب در آنها پیدا کرد. در عین حال از داده هایی که مریخ نورد «کنجکاوی» ارائه می کند هم برای پیشبرد تحقیقات استفاده می شود.

به تازگی آنالیزهای دقیقی بر تصاویر به دست آمده از حفره Istok مریخ صورت گرفته که شواهدی از وجود آب در این سیاره را در گذشته نشان می دهد.

در مطالعه اخیر دانشمندان که در نشریه Nature Communications منتشر شده ضمن اشاره به این موضوع که گرچه وجود آب در سطح فعلی مریخ تقریبا امری نادر است اما می توان امیدوار بود که در یک میلیون سال گذشته چیزی به نام آب در سیاره سرخ وجود داشته است.

این تصاویر توسط سیستم تصویربرداری مدارگرد HiRISE درحال گردش به دور مریخ تهیه و راهی زمین شده است. در خلال بررسی این تصاویر رسوبات مربوط به صخره ها و ذرات خاکی مشاهده شده که شباهت زیادی به رسوبات موجود در زمین دارد.

به طور کلی رسوبات زمینی ناشی از فرآیندهایی می شود که آب نقش اساسی را در شکل گیری آنها داشته و از این رو دانشمندان این احتمال را مطرح می کنند که در مریخ هم آب وجود داشته است.