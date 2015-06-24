فرمانده نداجا با خانواده شهدای مبارزه با آمریکا دیدار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، امیر حبیب‌الله سیاری پیش از ظهر چهارشنبه ابتدا به دیدار خانواده شهید ماشاالله عباسپور رفت و از نزدیک در جریان وضعیت زندگی خانواده این شهید قرار گرفت.

همسر شهید عباس‌پور در این دیدار به تشریح وضعیت زندگی خود پرداخت و گفت: با شهید عباس‌پور ۱۳ سال زندگی مشترک داشتیم که صاحب سه فرزند شدیم و یکی از فرزندان ما در سن بیست سالگی بر اثر سرطان فوت کرد.

شهناز دم سحری با بیان اینکه شهید عباس‌پور هنگام عزیمت به ماموریت گفته بود که این آخرین ماموریت من است، افزود: همسر شهید بودن برای من افتخار است.

فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی همچنین دیداری با خانواده شهید عبدالخالق حفیظی فرد داشت.

امیردریادار حبیب‌الله سیاری در این دیدار اظهار داشت: امینیت و آرامش و آسایش امروز خود را مدیون خون شهدا هستیم و همه ما وظیفه داریم که به خانواده شهدا سرکشی کنیم و با آنها دیدار کنیم.

شهید ماشاالله عباسپور از شهدای ناوچه جوشن بود که در مبارزه مستقیم با آمریکا در خلیج فارس به شهادت رسید.

شهید حفیظی فرد نیز از شهدای نیروی دریایی ارتش است که در منطقه خور موسی در مصاف با دشمن بعثی به شهادت رسید.