به گزارش خبرنگار مهر، گودرز صادقی بعد از ظهر چهارشنبه در حاشیه بازدید از نمایشگاه مبارزه با مواد مخدر در جمع خبرنگاران تصریح کرد: بررسی دقیق اعتیاد نشان می دهد نبود شادی در زندگی فرد یکی از دلایل گرایش وی به اعتیاد بوده است.

وی افزود: در واقع اعتیاد برای این گروه از افراد به معنی شادی کاذب و مجازی است و به مانند این است که فرد به جای دست یابی به آرمان خاص به سمت و سوی دیگر سوق یابد.

سرپرست دانشگاه محقق اردبیلی با تاکید به ابعاد گسترده اعتیاد افزود: تحقیقات نشان می دهد اشتغال و تاهل فرد نمی تواند مانع از معتاد شدن وی باشد و چه بسا ما پزشک یا مهندس معتاد هم داشته باشیم.

صادقی معتقد است برای کاهش دامنه اعتیاد باید فضایی ایجاد شود تا فرد علاوه بر حفظ عزت نفس خود در سطح جامعه تامین مادی و معنوی را تواما داشته باشد.

وی برخی اظهارات مبنی بر اینکه اشتغال و ازدواج کافی است را صحیح ندانست و تاکید کرد: اینها نیاز اولیه است و باید جامعه به حدی شاد باشد تا افراد به سمت شادی کاذب نروند.

سرپرست دانشگاه محقق اردبیلی در عین حال اشتغال و آگاهی فرد را نیز عامل بازدارنده ندانست و افزود: اینکه گفته می شود افراد اگر آگاه باشند به سمت اعتیاد نمی روند درست نیست چه بسا اغلب مردم از صدمات اعتیاد اطلاع دارند و حتی فرد معتاد خود از ابتدا صدمات آن را می دانست.

صادقی هدف و انگیزه و تاثیرگذاری مطلوب در کنار خانواده سالم را از عواملی دانست که موجب می شود فرد از گرایس به اعتیاد جلوگیری کند.

وی با بیان اینکه تاثیر نمایشگاه های مبارزه با مواد مخدر چندان محسوس نیست، تصریح کرد: باید به جای تمرکز بر برنامه هایی از این دست زمینه های نشاط اجتماعی توسعه یافته و با رعایت خطوط قرمز شرع و اسلام به ویژه برای جوانان زمینه های تفریح و سرگرمی و شادی سالم فراهم شود.

این مسئول معتقد است باید به تعداد روزهای غم روزهای شادی در جامعه تعریف شود و به عنوان مثال ولادت امامان بسیار باشکوه تر از وفات آن ها گرامی داشته شود.

به گفته سرپرست دانشگاه محقق اردبیلی این دانشگاه از دانشگاه های امن در زمینه اعتیاد دانشجویان بوده و موارد محدود نیز با دقت و مراقبت برخورد می شود.