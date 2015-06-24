فرانسه نماینده کشورهای عربی در مذاکرات هسته ای است

به گزارش خبرگزاری مهر، فواد ایزدی استاد دانشگاه تهران در گفت‌وگو با برنامه «بدون خط خوردگی» رادیو گفت‌وگو با بیان اینکه در بین کشورهای اروپایی عضوگروه ۱+۵ تفاوت دیدگاه در ارتباط با پرونده هسته‌ای ایران وجود دارد، اظهار داشت: مثلا آلمانی ها در این قضیه مثل فرانسوی ها عمل نمی کنند، آلمان به دنبال برقراری روابط تجاری و اقتصادی با ایران است ولی فرانسوی ها منافع شان در جای دیگری است و به نوعی منافع کشورهای عربی مخالف ایران را در جریان مذاکرات نمایندگی می‌کند.

این تحلیلگر مسائل بین‌الملل با بیان اینکه اجماع در گروه ۱+۵‌ در ارتباط با پرونده هسته‌ای ایران به نفع ما نیست و ما نباید فقط با آمریکایی ها مذاکره کنیم و به نوعی به اتحاد آن‌ها دامن بزنیم، گفت: مصوبه اخیر مجلس به تیم مذاکره کننده و دولت کمک می‌کند و از طرف دیگر این پیام را به طرف مقابل منعکس می‌کند که ایران دارای سیاست واحد و یکپارچه در ارتباط با موضوع هسته‌ای است و قطعا این اتحاد و وحدت کلمه به نفع کشور است.

ایزدی با بیان اینکه این اقدام مجلس گرچه دیر صورت گرفت ولی امری ضروری بود، فزود: در حال حاضر در ارتباط با زمان وصول توافق بحث ۹ تیر و ۱۸ تیر مطرح است و اگر دو طرف تا ۱۸ تیر به توافق برسند کنگره آمریکا ۳۰ روز فرصت دارد که متن توافق ایران و گروه ۱+۵‌ را مورد مطالعه قرار دهد ولی اگر از این زمان بگذرد فرصت کنگره آمریکا برای مطالعه این توافق، شصت روزه خواهد بود و به نظر می رسد دو طرف دوست ندارند که این مقدار فرصت برای کنگره فراهم شود، بنابراین تلاش دارند که حداکثر تا ۱۸ تیر به توافق برسند.

این تحلیلگر مسائل بین‌الملل با اشاره به تلاش های تیم مذاکره کننده کشورمان تصریح کرد: در حال حاضر توپ در طرف زمین مقابل است و باید تصمیم سیاسی بگیرد که آیا می خواهد این پرونده را ببندد یا نه.