جمشید ایرانی دبیر اجرایی ستاد بزرگداشت هفته احزاب و گرامیداشت شهدای حزب جمهوری اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامهها و دیدارهای اعضای این ستاد و برخی دبیران کل احزاب با برخی شخصیت های سیاسی و مذهبی اظهار کرد: اولین برنامه این ستاد عصر امروز با شرکت در ضیافت افطاری رئیسجمهور با دبیران کل احزاب در سالن اجلاس سران برگزار میشود.
وی افزود: همچنین فردا پنجشنبه مراسمی برای بزرگداشت شهدای هفتم تیر در حوزه علمیه لواسان برگزار میشود که اعضای ستاد برگزاری هفته احزاب و دبیران کل در حاشیه این مراسم با حجتالاسلام ناطق نوری دیدار و گفتگو خواهند کرد.
ایرانی حضور دبیران کل احزاب در حرم امام خمینی(ره) و تجدید میثاق با آرمانهای بنیانگذار جمهوری اسلامی در روز جمعه را از دیگر برنامههای بزرگداشت هفته احزاب نام برد و تاکید کرد: در حاشیه حضور در حرم امام خمینی(ره) دیداری با حجتالاسلام سیدحسن خمینی خواهیم داشت.
دبیر اجرایی ستاد بزرگداشت هفته احزاب و گرامیداشت شهدای حزب جمهوری اسلامی از شرکت اعضای این ستاد در ضیافت افطاری وزیر کشور با دبیران کل احزاب خبر داد و گفت: این ضیافت روز شنبه در محل ساختمان وزارت کشور برگزار خواهد شد.
ایرانی گفت: دیدار دبیران کل احزاب با آیتالله هاشمی رفسنجانی از جمله دیگر برنامههای بزرگداشت هفته احزاب است که صبح روز یکشنبه در دفتر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار میشود.
وی همچنین از برنامهریزی برای دیدار دبیران کل احزاب با برخی مراجع عظام تقلید خبر داد و خاطر نشان کرد: قرار است طی هفته آینده با برخی علما و مراجع تقلید از جمله آیت الله مکارم شیرازی، آیت الله صافی گلپایگانی، آیتالله شبیری زنجانی، آیتالله موسوی اردبیلی و حجتالاسلام شهرستانی نماینده آیتالله سیستانی نیز دیدارهایی را داشته باشیم که هنوز زمان آن قطعی نشده است.
نظر شما