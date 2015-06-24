دستور وزیر آموزش عالی ژاپن به جنجال تبدیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر آموزش عالی ژاپن به تازگی به رؤسای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی این کشور دستور داده تا در جریان برگزاری جشنهای آموزشی پرچم ژاپن به احتزاز درآمده و سرود ملی این کشور نیز نواخته شود.

با این حال این دستور با واکنش منفی برخی دانشگاههای ژاپن مواجه شده است.

تاکامیتسو ساوا رئیس دانشگاه «شیگا» این کشور می گوید: ما به این دستور اعتراض داریم و لزوما نباید از آن تبعیت کنیم.

وی که دانشگاهش تنها به احتزاز پرچم اکتفا می کند، گفته است: وظیفه ما در قبال خانواده هایی که مالیات می دهند و با پرداخت پول قابل توجه فرزندانشان را راهی دانشگاه می کنند ارایه خدمات آموزشی و تحقیقاتی است.

کارشناسان ژاپنی مدعی هستند که صحبتهای این رئیس دانشگاه و سایر صاحبنظران آموزشی در ژاپن در مخالفت با دستور اخیر وزیر آموزش عالی این کشور را در راستای استفاده بهتر و مؤثرتر از زمان و ظرفیتهای آموزشی جهت توسعه بار علمی دانشجویان ژاپنی عنوان شده است.