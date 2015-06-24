معماری اسلامی باید با آگاهی و ضوابط تشویقی محقق شود

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه اشدری در جلسه کمیسیون شهرسازی که با موضوع اعمال معماری اسلامی- ایرانی در ساخت و سازهای جدید که ظهر چهارشنبه در محل شورای شهر برگزار شد، اظهار داشت: اکنون که بنا به دلایل متعددی قادر به خلق آثار، بناها و مجموعه های عظیم و ارزشمند معماری گذشته خود نیستیم لازم است در راستای حفظ و احیای آنچه که از این میراث بی بدیل در اختیار داریم بکوشیم.

این مسئول با اشاره به ضرورت توجه به مقاوم سازی در ساختمان های بلند مرتبه افزود: طی سالیان اخیر پروژه های متعدد عمرانی و بلند مرتبه سازی در شهر اجرا شده است اما اگر به مقاوم سازی و عمر بیش از ۵۰ سال این سازه ها دقت نداشته باشیم باید با اطمینان بگوییم که شهرسازی قزوین هیچ پیشرفتی نداشته است.

اشدری ادامه داد: پس از مقاوم سازی حتی اگر اطمینان به استحکام این ساختمان ها برای مدت ۵۰ سال داشته باشیم باید توجه داشته باشیم که از لحاظ معماری اسلامی و ایرانی مناسب باشند در غیر این صورت هنری خلق نکرده ایم که خود و نسل های آینده ما علاقه و انگیزه کافی برای حفظ و نگهداری آن داشته باشند.

عضو شورای شهر قزوین در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در رابطه با تحقق سبک معماری اسلامی و ایرانی ابتدا باید مسئولین در این چرخه وارد عمل شوند و شاخصه ها و الگوهای عینی را به مردم ارائه دهند تا شهروندان نیز با آنها همراهی کرده و دنباله رو نهضت ماندگار معماری اسلامی شوند.

وی افزود: اگر مدیران و شهروندان هر دو در طراحی و ساخت بناهای عمومی و شخصی تفکری اسلامی و ایرانی را رعایت کنند، اساس شکل گیری شهرها بر اساس مولفه های ارزشمند و والای اسلامی و ایرانی خواهد بود در این بین به ویژه مدیران باید این نوع نگاه را در برنامه های خود پررنگ تر سازند.

عضو شورای اسلامی شهر قزوین گفت: بر همین اساس معماری اسلامی باید با تلاش و همت مسئولان و با ضوابط تشویقی محقق شود.

این مسئول با اشاره به ویژگی های کاربردی بناهای تاریخی اظهار داشت: این آثار علاوه بر مقاومت و زیبایی بصری، با بهره برداری از الگوهای معماری اسلامی بگونه ای ساخته شده بودند که انرژی به صورت بهینه مصرف شود.

وی ادامه داد: اغلب بناهای قدیمی طوری طراحی شدند که در تمام ساعات روز از روشنایی خورشید بهره می برند و یا با شرایط اقلیمی و آب و هوایی منطقه سازگاری معقولی داشتند حال آنکه با وجود پیشرفت های علمی و فنی متعدد در عصر ما این ویژگی ها در ساختمان های کنونی مشاهده نمی شود.

نایب رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر قزوین بیان کرد: همسو نبودن مدیران و اجرای قوانین ضد و نقیض دستگاه های مختلف نه تنها در مسیر تحقق معماری اسلامی و ایرانی ضوابط تشویقی ایجاد نمی کند، بلکه دقیقا برعکس با ایجاد سردرگمی و بیزاری در مردم عاملی بازدارنده در این مسیر است.

این مسئول بیان کرد: برای شروع و تحقق معماری هنرمندانه و اصیل اسلامی – ایرانی باید وقت و هزینه مناسبی صرف کرد تا مردم به صورت داوطلبانه از این هویت اصیل و انکار ناپذیر استقبال کنند.

وی با انتقاد از معماری شهر قزوین گفت: متأسفانه معماری اماکن عمومی نظیر مدارس، ادارات، دانشگاه ها و حتی برخی مساجد در شهر قزوین هرگز رنگ و بوی مولفه های معماری و فرهنگ اسلامی و ایرانی را ندارد، در حالی که ما مدعی این هستیم که در چهارمین حرم اهل بیت و پایتخت خوشنویسی ایران زندگی می کنیم.