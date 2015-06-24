معاینه فنی ۱۴۰ هزار دستگاه خودرو

به گزارش خبرگزاری مهر، ولی آذروش با اشاره به اینکه برابر اعلام پلیس راهور تهران بزرگ با خودروهای فاقد معاینه فنی برخورد می شود، گفت: در حالی که از ابتدای سال جاری تاکنون بالغ بر ۳ میلیون خودرو مشمول معاینه فنی هستند اما تنها ۱۴۰ هزار دستگاه خودرو در این مدت معاینه فنی معتبر مراکز مکانیزه را دریافت کرده اند.

وی با اشاره به آخرین مصاحبه رییس پلیس راهور تهران درخصوص تشدید ۱۰ برابری کنترل معاینه فنی خودروها اظهار داشت: در حال حاضر ۷۰ درصد از ظرفیت مراکز خالی می باشد. بدون تردید ادامه این روند و عدم توزیع مناسب در مراجعات موجب ازدحام و ایجاد صف در مراکز در ماه های باقیمانده خواهد شد.

مدیر عامل ستاد مرکزی معاینه فنی خودروهای تهران با اشاره به آخرین مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص الزام داشتن معاینه فنی از مراکز مکانیزه شهر تهران جهت تردد در رینگ زوج و فرد (رینگ سبز طرح مناطق کم انتشار آلایندگی) گفت: به طور حتم با تصویب این لایحه در اینده ای نزدیک، معاینه فنی خودروها همانند کنترل طرح ترافیک به صورت هوشمند با استفاده از دوربین انجام خواهد شد و اعمال قانون و صدور قبض جریمه توسط پلیس نرم افزاری انجام می شود.

وی در ادامه تصریح کرد: در حال حاضر ۱۴ مرکز مکانیزه معاینه فنی در مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران با ظرفیت روزانه ۶۰۰۰ دستگاه خودرو آماده ارائه خدمات کیفی می باشند و با این امکانات و زیرساخت های ایجاد شده توسط شهرداری تهران در صورت سلامت خودرو شهروندان با صرف زمان کمتر از ۱۵ دقیقه می توانند نسبت به دریافت برگه معاینه فنی خودرو خود اقدام نمایند.

آذروش به بررسی اثر بخشی طرح زوج و فرد در شورای عالی ترافیک اشاره کرد و گفت : پیشنهاد رینگ سبز به زودی در شورای عالی ترافیک بررسی خواهد شد که پس از تصویب این طرح، تردد خودروها تنها مشمول خودروهای دارای معاینه فنی و با اساتادارد بالا در این محدوده است. این در حالیست که اکنون تمامی داده ها و زیرساخت های کنترل هوشمند معاینه فنی نیز در پایتخت وجود دارد و بطور حتم با تصویب این طرح به مرحله اجرا در خواهد آمد.