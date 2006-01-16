رسانه ها به جنجال انتخابات مجلس خبرگان دامن نزنند

مهدي كوچك زاده نماينده تهران در مجلس شوراي اسلامي در گفت وگو با خبرنگار سياسي "مهر"، مطرح كردن زودهنگام موضوع انتخابات خبرگان را يك سناريوي از پيش تعيين شده دانست و اظهار داشت : پرداختن به موضوع انتخابات خبرگان در شرايط كنوني سناريويي است كه از ناحيه برخي از روزنامه ها هدايت مي شود كه به ضرر جامعه است.

عضو شوراي مركزي فراكسيون اصولگرايان مجلس تصريح كرد : گروههايي كه به اين انتخابات مي پردازند، خودشان اين فضا را به وجود آورده اند و قصدشان اين است كه اگر در اين انتخابات پيروز نشدند بتوانند با برپا كردن جنجال، جو كشور را به هم بريزند.

كوچك زاده در خاتمه خطاب به مديران رسانه ها گقت : من از تمامي رسانه ها مي خواهم كه به هيچ وجه به اين انتخابات در شرايط كنوني دامن ننزنند، زيرا پرداختن زود هنگام به اين انتخابات به نفع كشور و نظام نيست.