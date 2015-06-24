کارکنان موسسه مالی میزان نسبت به حکم اخراج خود اعتراض کردند

به گزارش خبرنگار مهر، اعتراضات کارکنان اخراجی که ظهر امروز در محل این موسسه واقع در میدان جانباز مشهد اتفاق افتاد به دلیل حضور هیئت تسویه بانک مرکزی و تصمیمات اتخاذ شده در خصوص اخراج این افراد به درگیری فیزیکی و دخالت نیروهای انتظامی ختم شد.

اخراج صدها کارمند مؤسسه مالى و اعتبارى میزان توسط هیئت تسویه موجب شد تا تعدادی از این پرسنل برای چندمین بار متوالی اعتراض خود را با تجمع در مقابل این موسسه به گوش مسئولان برسانند.

به گزارش خبرنگار مهر، چندی پیش نیز ده ها نفر از پرسنل موسسه مالی و اعتباری منحل شده میزان با مراجعه به استانداری خراسان رضوی خواستار توجه مسئولان و استاندار در خصوص تعیین تکلیف وضعیت خود شده بودند.

کارمندان این موسسه مالی و اعتباری با بیان اینکه امنیت شغلی و خانوادگی آنها با انحلال این موسسه به خطر افتاده و بلاتکلیف هستند خواستار حمایت جدی از طرف مسئولان شدند.

جمعی از این معترضان با بیان اینکه پیش از این مسئولان استان و به ویژه استاندار بر حل مشکل آنها قول مساعد داده بودند بیان کردند: وعده های مسئولان تاکنون ثمری نداشته است.

صادقی دادستان عمومی مشهد روز گذشته در مصاحبه با خبرنگاران در این رابطه گفته بود: ادغام این موسسه با بانک صادرات یکی از پیشنهادهایی بود که مدیران میزان با آن در سال گذشته مخالفت کردند.

وی گفت: اگر این موسسه با بانک صادرات ادغام می شد مشکلی برای کارکنان آن نیز پیش نمی آمد.