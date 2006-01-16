تحت پوشش قرار گرفتن استقلال و پرسپوليس به رفع مشكلات مالي اين دو باشگاه كمك مي كند/ نظارت سازمان بر عملكرد فدراسيونها دقيق تر خواهد شد

مهندس مهدي قدمي رئيس مركز توسعه ورزش قهرماني با بيان اين مطلب به خبرنگار"مهر" افزود : با تدبير رئيس سازمان تربيت بدني و به منظور رفع مشكلات عديده مالي دو باشگاه استقلال و پرسپوليس بحث تحت پوشش قرار گرفتن اين دو باشگاه در دستور كار سازمان تربيت بدني قرار گرفته است و تلاش مي كنيم با همكاري نهادها و سازمانهاي علاقمند به سرمايه گذاري در بخش ورزش در جهت رفع مشكلات مالي دو باشگاه پرطرفدار فوتبال كشور گام برداريم.

قدمي اظهار داشت : سطح انتظارات هواداران از دو باشگاه استقلال و پرسپوليس متناسب با اعتبارات جاري اين دو باشگاه نيست و تحت پوشش قرار گرفتن اين دو باشگاه حداقل مي تواند تنگناهاي مالي را كه همه ساله گريبانگير اين دو باشگاه است را برطرف كند و مديران استقلال و پرسپوليس به جاي دغدغه تامين هزينه هاي جاري به برنامه ريزي و آينده نگري بپردازند .

رئيس مركز توسعه ورزش قهرماني با اشاره به جلسه امروز رئيس سازمان تربيت بدني با وزير رفاه تصريح كرد : در اين جلسه زمينه هاي همكاري سازمان با وزارت رفاه مورد بحث و بررسي قرار خواهد گرفت و در صدد هستيم مقدمات چنين همكاري دو جانبه اي را براي باشگاه پرسپوليس با يكي ديگر از سازمان هاي دولتي فراهم كنيم كه مذاكرات مقدماتي در اين زمينه انجام شده است .

وي در بخش ديگري از سخنان خود به نظارت بر عملكرد فدراسيونها اشاره كرد و يادآور شد : از ابتداي ماه آينده جلسات منظم هفتگي با حضور رئيس سازمان تربيت بدني برگزار خواهد شد و در تلاش هستيم تا هر هفته عملكرد چهار فدراسيون را مورد بررسي قرار دهيم و در جريان مسائل ، مشكلات و همچنين روند پيشرفت كار اين فدراسيونها قرار بگيريم . علاوه بر اين ستاد برنامه ريزي و نظارت كه در كميته المپيك فعاليت دارد موظف شده است هر دو هفته يكبار گزارش كار تعدادي از فدراسيونها را به سازمان ارائه كند و از اين طريق عملكرد فدراسيونها بطور كامل تحت نظارت سازمان پيگيري خواهد شد .