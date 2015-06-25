به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی والیبال ایران جمعه شب در هفته هفتم از دور گروهی رقابتهای لیگ جهانی والیبال میزبان لهستان، قهرمان جهان در سال ۲۰۱۴ است. این بازی از گروه B لیگ جهانی راس ساعت ۲۱ روز جمعه در سالن ۱۲ هزار نفری مجموعه ورزشی آزادی برگزار می‌شود.

رویارویی ایران و لهستان به طور حتم حساس‌ترین بازی دو تیم در مرحله گروه B برای هر دو تیم است. در صورتی که لهستان برابر کشورمان پیروز شود، می‌تواند با در نظر گرفتن دو دیدار باقی مانده خانگی مقابل آمریکا خیال خود را تا حدی برای صعود راحت کند اما پیروزی تیم کشورمان تمامی معادلات اولیه را تغییر خواهد داد.

پیش از آغاز هفته هفتم مسابقات تیم آمریکا با ۱۷ امتیاز در صدر جدول رده‌بندی گروه B ایستاده است. این تیم باید دو دیدار خود را در خاک روسیه برابر این تیم برگزار کند. پیش بینی‌ها بر این است که آمریکا شش امتیاز از این دو مسابقه کسب کند و در صدر جدول باقی بماند مگر اینکه روس ها اندکی به خود آمده باشند و تحولی را در روند تیمی خود ایجاد کرده باشند.

اما جدال ایران و لهستان حساسیت های بالایی دارد. لهستان تا پیش از این بازی با کسب ۶ برد و ۱۶ امتیاز در مکان دوم جدول قرار دارد و ایران هم با ۴ پیروزی و ۱۳ امتیاز سوم است. با توجه به فرمول مسابقات که تعداد بردها برای رده‌بندی تیم‌ها در جدول نسبت به امتیازات ارجحیت دارد، تیم کشورمان نیاز به دو برد متوالی مقابل لهستان دارد تا رتبه دوم را از چنگ این تیم در بیاورد و در هفته پایانی ابتکار عمل را برای صعود در دست گیرد.

در دو بازی رفت دو تیم که در شهر چنستوهوا برگزار شد این تیم لهستان بود که یک بار ۳ بر یک و در مرتبه دیگر ۳ بر ۲ برنده شد. این بار اما وضعیت کاملا فرق می‌کند. سالن ۱۲ هزار نفری آزادی برای هر تیمی در دنیا به جهنمی باور نکردنی تبدیل می‌شود. حمایت کم نظیری که هواداران تیم کشورمان از تیم ملی به عمل می‌آورند لرزه بر اندام هر تیمی می‌اندازد. بعد از دو برد ۳ بر صفر تیم ملی برابر آمریکا در این سالن، انتظار می‌رود شاگردان کواچ برابر لهستان نیز بردهای لازم را به دست آورند.

استفان آنتیگا، سرمربی تیم ملی لهستان چند روز پیش در اظهارنظری عنوان کرد که جو سالن ۱۲ هزار نفری آزادی در هیچ جای دنیا وجود ندارد. وی اعتراف کرد سال گذشته تیمش دو بازی را به شکل دردناکی در این سالن به ایران واگذار کرده بود. ترس و وحشت لهستانی‌ها از رویارویی با ایران در تهران از یک سو و اعتماد به نفس بالای مردان کواچ از طرف دیگر باعث می‌شود کفه ترازو به سود تیم ایران سنگین‌تر شود.

با وجود اینکه لهستانی‌ها ۱۷ بار متوالی در لیگ جهانی حاضر بوده‌اند و قهرمانی جهان در سال گذشته را نیز در کارنامه دارند اما خیلی از کارشناسان بر این باورند تیم ملی ایران می‌تواند این تیم قدرتمند را هم با شکست مواجه کند. تیم آنتیگا با اتکا به بارتوژ کورک که امتیازآورترین بازیکن لیگ جهانی بوده و در تمرینات این تیم در تهران نیز اندک مصدومیتی داشته است برابر حریفان خود نتیجه گیری کرده است و اگر مدافعان روی تور ایران به خصوص در منطقه دو حریف این بازیکن را مهار کنند شانس برد تیم ایران بسیار بیشتر خواهد بود.

اگرچه لهستانی‌ها زاتورسکی را به عنوان بهترین لیبروی امسال در ترکیب دارند و از آسودگی خاطر بالایی برای دریافت‌های اول برخوردار هستند اما بازیکنان ایرانی هم مقابل آمریکا نشان دادند که با سرویس‌های هدفمند خود می‌توانند دریافت‌های حریفان را در جو ترسناک سالن ۱۲ هزار نفری آزادی مختل کنند تا مدافعان کشورمان انسجام بیشتری را مقابل مهاجمان حریف پیدا کنند.

تیم ایران برای اینکه هیچ چیزی را به اما و اگر نسپارد و با آسودگی خاطر به استقبال دیدارهای هفته پایانی لیگ جهانی برود نیازمند برد در هر دو بازی خانگی برابر لهستان است که البته با توجه به پتانسیلی که از شاگردان کواچ دیده ایم این امر حتی مقابل قهرمان جهان هم دور از ذهن نیست. باید دید کواچ و آنتیگا در این دو بازی چه برنامه‌ای برای یکدیگر دارند و آنالیز کدام یک بر دیگری خواهد چربید.

برنامه دو دیدار ایران و لهستان در هفته هفتم لیگ جهانی به شرح زیر است:

جمعه پنجم تیرماه

* ایران - لهستان، سالن ۱۲ هزار نفری آزادی، ساعت ۲۱

داور اول: جعفر علی از بحرین، داور دوم: اندرسون کاکادور از برزیل

یکشنبه، هفتم تیرماه

* ایران - لهستان، سالن ۱۲ هزار نفری آزادی، ساعت ۲۱

داور اول: اندرسون کاکادور از برزیل، داور دوم: جعفر علی از بحرین

جدول رده‌بندی گروه B:

۱- آمریکا ۱۷ امتیاز(۶ برد)

۲- لهستان ۱۶ امتیاز (۶ برد)

۳- ایران ۱۳ امتیاز (۴ برد)

۴- روسیه ۲ امتیاز (بدون برد)