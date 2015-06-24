انتشار نسخه ایرانی رتبه بندی دانشگاه ها/ امیرکبیر بالای شریف

خبرآنلاین نوشت: نسخه ایرانی رتبه بندی دانشگاه های کشور منتشر شد که بر اساس آن رتبه های دانشگاه های جامع، دانشگاه های کشورهای اسلامی و صنعتی و هنر اعلام شده است. این رتبه بندی ها تقریبا دانشگاه هایی را در خود جای داده است که جایگاهی در رتبه بندی های دانشگاهی بین المللی ندارند. دانشگاه تهران که از رتبه ۸۳میان دانشگاه های برتر آسیایی تنزل کرده و بر اساس آخرین رتبه بندی تایمز هایراجوکیشن رتبه ای میان ۱۰۰دانشگاه برتر آسیا نداشت، رتبه نخست میان دانشگاه های جامع و دانشگاه های کشورهای اسلامی به دست آورده است.

جدول زیر رتبه بندی دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی کشورهای اسلامی ۲۰۱۳-۲۰۱۴ کشورهای اسلامی را نشان می دهد. در این رتبه بندی دانشگاه تهران با ۸۴.۱۹امتیاز رتبه نخست در میان کشورهای اسلامی را به دست آورده است. بعد از آن دانشگاه های عربستان سعودی و مالزی به ترتیب رتبه های دوم و سوم را به دست آوردند. در میان ۱۰دانشگاه برتر دیگر در این رتبه بندی دانشگاه علوم پزشکی تهران و و دانشگاه صنعتی شریف نیز در جایگاه ۶ و ۷این جدول قرار گرفته اند.

دانشگاه تهران که رتبه نخست میان دانشگاه های اسلامی را از آن خود کرده بود میان دانشگاه های جامع ایران نیز با امتیاز کامل که پایگاه استنادی جهان اسلام ISC این رتبه بندی را با شاخص پژوهشی ۱۰۰ انجام داده است، در جایگاه نخست قرار گرفته است. بعد از آن دانشگاه تربیت مدرس و دانشگاه شیراز به ترتیب رتبه های دوم و سوم را به دست آوردند.

میزان مرجعیت علمی دانشگاه‌ها، موفقیت دانشگاه‌ها در دیپلماسی علمی، میزان بهره‌وری دانشگاه‌ها از نظر تولیدات علمی و مقدار اثرگذاری اقتصادی، چهار شاخص تعریف شده از سوی این پایگاه برای رتبه‌بندی دانشگاه‌ها و موسسات جهان اسلام هستند.

این در حالی است که شاخص های رتبه بندی تایمز هایراجوکیشن که چندی پیش معرفی شد و دانشگاه تهران رتبه ای در میان کشورهای اسلامی کسب نکرده بود معیارهای رتبه بندی در قالب ۵معیار آموزش، پژوهش، استنادات، درآمد صنعتی و وجهه بین المللی تقسیم بندی شده بود.

دانشگاه امیرکبیر، رتبه نخست دانشگاه های صنعتی

بر اساس فهرست رتبه بندی دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی ایران، ۵ دانشگاه برتر در حوزه صنعتی و ۳ دانشگاه برتر در حوزه هنر معرفی شدند. بر همین اساس ۵ دانشگاه صنعتی امیر کبیر (پلی تکنیک تهران)، صنعتی شریف، علم و صنعت ایران، صنعتی اصفهان و صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی جزو ۵ دانشگاه برتر این رتبه بندی هستند. دانشگاه صنعتی امیرکبیر با امتیاز ۱۰۰در رتبه نخست و بالای دانشگاه شریف قرار گرفته است در حالی که در آخرین رتبه بندی تایمز هایر اجوکیشن دانشگاه صنعتی شریف رتبه ۴۳، دانشگاه صنعتی اصفهان رتبه ۶۱ و دانشگاه علم و صنعت رتبه ۶۹ را کسب کرده‌ بودند و دانشگاه امیر کبیر جایگاهی در این رتبه بندی نداشت.

همچنین دانشگاه های صنعتی نوشیروانی بابل، صنعت نفت، صنعتی سهند، صنعتی شیراز، صنعتی ارومیه، صنعتی کرمانشاه، صنعتی جندی شاپور دزفول، صنعتی همدان و صنعتی بیرجند به ترتیب رتبه های ششم تا چهاردهم را در این رتبه بندی کسب کرده اند.

بر اساس این رتبه بندی دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی ایران سال ۱۳۹۲ دانشگاه های هنری نیز رتبه بندی شده اند که دانشگاه هنر اصفهان، هنر تهران و هنر اسلامی تبریز رتبه های برتر را به خود اختصاص داده اند.