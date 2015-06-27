به گزارش خبرگزاری مهر، احمد بیگدلی شاملو با ارائه گزارشي از وضعيت تعاوني‌هاي مرزنشين گفت: معافيت از تمام يا بخشي از ماليات وضع شده برای افراد مرزنشين به منظور كمک به بهبود معيشت افراد وضع شده و چون آنها شخصا امکان انجام صادرات و واردات را ندارند، این اقدام از طریق تعاوني‌‌هاي مرزنشين صورت می‌‌گیرد

این مقام مسئول در وزارت کار افزود: ۳۹۲ تعاوني مرزنشین فعال در ۶ سال اخير حدود ۲۱۰۸ ميليون دلار صادرات و ۱۰۶۹ ميليون دلار واردات داشته‌‌اند. بیگدلی شاملو بیان داشت: مشكل پرداخت مابه التفاوت به سازمان حمايت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان با تصویب قانون ساماندهی مبادلات مرزی در سال ۱۳۸۴ متوقف شده و هيچ نوع دريافت مابه‌‌التفات صورت نمي‌‌گيرد، ولي چون به صورت طرح در مجلس مطرح شده، امکان بخشودگي بدهی‌های سنوات گذشته فقط از طریق تسلیم لایحه از طرف هیأت وزیران میسر است.

وی خاطرنشان کرد: از عوامل ركود و تنزل مبادلات مرزی در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ سياست‌‌گذاري دولت مبنی بر تخصیص ارز ترجيحي براي تجار بوده است. درست در همين زمان كه تعاوني‌‌ها با مشكلات زيادي روبرو بودند؛ طرح جایگزینی كارت‌ الکترونیکی مرزنشينان مطرح شد و چون تعاوني‌‌ها آمادگي پذيرش را نداشتند با مشكلات عديده‌‌اي مواجه شدند.