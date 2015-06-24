معاون سازمان ميراث فرهنگی از مسجد جامع تاریخی باباحیدر بازدید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین طالبیان ظهر چهارشنبه از مسجد جامع تاریخی باباحیدر در شهرستان فارسان چهارمحال و بختیاری بازدید کرد و از نزدیک در جریان مراحل بازسازی این مسجد تاریخی قرار گرفت.

طالبیان در حاشیه بازدید از این مسجد تاریخی گفت: مساجد تاریخی یکی از مهمترین آثار تاریخی کشور هستند که باید این آثار تاریخی اسلامی کشور حفظ واحیا شوند.

وی عنوان کرد: مساجد تاریخی از مهمترین ظرفیت های تاریخی مناطق به شمار می رود که باید در راستای حفاظت از آنها تلاش بسیار شود.

محمدحسین طالبیان ادامه داد: طرح بازسازی و تکمیل مسجد تاریخی باباحیدر ۶۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

وی بیان کرد: ایوان تاریخی این مسجد تکمیل شده است و شبستان این مسجد نیز در حال ساخته شدن است.

معاون ميراث فرهنگی، سازمان ميراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری کشور همچنین از منطقه تاریخی و گردشگری پیر غار شهرستان فارسان بازدید کرد و از نزدیک وضعیت کتیبه های تاریخی این منطقه را مورد بررسی قرار داد.