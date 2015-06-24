  1. استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۳ تیر ۱۳۹۴، ۱۷:۱۸

در چهارمحال و بختیاری؛

معاون سازمان ميراث فرهنگی از مسجد جامع تاریخی باباحیدر بازدید کرد

معاون سازمان ميراث فرهنگی از مسجد جامع تاریخی باباحیدر بازدید کرد

شهرکرد - معاون ميراث فرهنگی سازمان ميراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری کشور از مسجد جامع تاریخی باباحیدر در شهرستان فارسان چهارمحال و بختیاری بازدید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین طالبیان ظهر چهارشنبه از مسجد جامع تاریخی باباحیدر در شهرستان فارسان چهارمحال و بختیاری بازدید کرد و از نزدیک در جریان مراحل بازسازی این مسجد تاریخی قرار گرفت.

طالبیان در حاشیه بازدید از این مسجد تاریخی گفت: مساجد تاریخی یکی از مهمترین آثار تاریخی کشور هستند که باید این آثار تاریخی اسلامی کشور حفظ واحیا شوند.

وی عنوان کرد: مساجد تاریخی از مهمترین ظرفیت های تاریخی مناطق به شمار می رود که باید در راستای حفاظت از آنها تلاش بسیار شود.

محمدحسین طالبیان ادامه داد: طرح بازسازی و تکمیل مسجد تاریخی باباحیدر ۶۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

وی بیان کرد: ایوان تاریخی این مسجد تکمیل شده است و شبستان این مسجد نیز در حال ساخته شدن است.

معاون ميراث فرهنگی، سازمان ميراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری کشور همچنین از منطقه تاریخی و گردشگری پیر غار شهرستان فارسان بازدید کرد و از نزدیک وضعیت کتیبه های تاریخی این منطقه را مورد بررسی قرار داد.

کد مطلب 2786838

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها