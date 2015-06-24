مجلس با رای اعتماد مجدد به فانی ثابت کرد به دنبال کمک به دولت است

قاسم جعفری عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در گفتگو با برنامه «رویداد» رادیو گفتگو رای اعتماد مجدد به وزیر آموزش و پرورش را بعنوان حسن نیت مجلس و کمک به دولت در سال همدلی و همزبانی توصیف کرد و با بیان اینکه استیضاح فانی ناشی از دغدغه مجلس نسبت به وضعیت فرهنگیان و فضای آموزش و پرورش است اظهارکرد: سند بنیادین تحول آموزش و پرورش از مباحث اساسی است که مقام معظم رهبری آن را تأیید و ابلاغ کردند و مجددا تحت عنوان سیاست‌های تکمیلی اجرای سند بنیادین بیانیه ای را در این خصوص صادر فرمودند.

وی همچنین طرح استیضاح را ناظر بر مشکلات آموزشی، مدارس کپری و تخریبی و معیشت و شأن فرهنگیان عنوان کرد و افزود: امروز کسانی به استیضاح رأی دادند و در کل همه نمایندگان معتقد بودند خواسته های مطرح شده واقعی است؛ اما مجلس به این نتیجه رسید که علل همه مشکلات وزیر نیست.

جعفری ادامه داد: در مجلس این سوال مطرح بود که آیا با رفتن وزیر مشکلات رفع می شود یا با تعامل صحیح می‌توان بخشی از این مشکلات را تصحیح کرد.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: اگر فرهنگیان مشکل معیشتی دارند، دولت باید به میدان آید و امروز مجلس با همدلی و همزبانی بدنبال بهتر شدن شرایط است.

جعفری اضافه کرد: در این راستا آقای وزیر قول داد کمیته ای برای پیگیری مطالبات همه نمایندگان مجلس تشکیل شود. بالای 90 درصد خواسته های استیضاح کنندگان را وارد دانسته شد؛ ولی راهکار این بود که وزیر مورد اعتماد مجدد قرار گیرد.

وی از جمله مشکلات این حوزه را وضعیت سیاسی آموزش و پرورش دانست و افزود: صندوق فرهنگیان از خواسته های به حق است که امیدواریم وزیر به پشتوانه همه نمایندگان این کار را عملیاتی کند.

جعفری از تلاش نمایندگان برای کمک به آموزش و پرورش در زمان تصویب بودجه سخن گفت و تصریح کرد: آنطور که رهبری در دیدار روز گذشته فرمودند مسئولان باید اخلاقیات و معاد را باور داشته باشند. ایشان همچنین موضوع اقتصاد مقاومتی و بحث هسته ای را طرح کردند.

وی خاطرنشان کرد: مجلس ثابت کرد حُسن نظارت دارد و دولت را کمک خواهد کرد؛ چون کمک کردن به ارکان نظام مصداق بارز تعاون است.