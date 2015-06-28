روایت شامگاه خونین ۷ تیر/ ایران حامی تروریسم یا قربانی؟!

خبرگزاری مهر - گروه سیاست: شامگاه یکشنبه هفتم تیر ماه ۱۳۶۰، جلسه‌ای در سالن اجتماعات دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی در سرچشمه تهران برگزار شد که جمعی از مسئولان کشور از دولت، مجلس و قوه قضائیه و فعالان فرهنگی و سیاسی پیشتاز در انقلاب اسلامی در آن شرکت کرده بودند؛ در این نشست که حدود ۲۱۲ نفر در آن حضور داشتند، دو بمب قوی به طور همزمان منفجر و باعث شد نگاه مردم انقلابی ایران به ماهیت تروریستی گروهک های معاند نظام جمهوری اسلامی جلب شود.

در این جلسه پس از پایان قرائت قرآن کریم و اعلام برنامه، آیت‌الله سیدمحمد حسینی بهشتی رئیس دیوان عالی کشور و دبیرکل حزب جمهوری اسلامی، شروع به سخنرانی کرد. آنطور که حاضران بازمانده از این نشست نقل کرده اند، ابتدا قرار بودد موضوع این نشست مساله «تورم» باشد، اما عده‌ای از اعضا درخواست می‌کنند تا درباره انتخابات ریاست‌ جمهوری آینده و موضع حزب صحبت شود. دکتر بهشتی سخنانش را با این جمله آغاز کرد: «ما بار دیگر نباید اجازه دهیم، استعمارگران برای ما مهره‌سازی کنند و سرنوشت مردم ما را به‌ بازی بگیرند. تلاش‌ کنیم کسانی که متعهد به مکتب هستند و سرنوشت مردم را به‌ بازی نمی‌گیرند، انتخاب شوند».

بهشتی در حال گفتن این سخنان بود که ناگهان با صدای انفجار مهیبی ساختمان سالن اجتماعات دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی فرو ریخت و ۷۲ تن از اعضای حزب که شامل جمعی از بلندپایه‌‌ترین و دلسوزترین مسئولان نظام بودند به شهادت رسیدند که در میان آنها چهار وزیر، ۱۲ معاون وزیر و ۲۷ نماینده مجلس به چشم می‌خوردند. در پی این حادثه، مردم ایران در سراسر کشور مجالس عزاداری برپا کردند و پیام نفرت عمیق خود را از دشمنان انقلاب اسلامی و مهره های داخلی آنها نشان دادند.

حضرت امام خمینی(ره) در پیامی به مناسبت این حادثه فرمودند: «ملت ایران در این فاجعه بزرگ، ۷۲ تن بی‌‌گناه، به عدد شهدای کربلا از دست داد».

پس از حادثه انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی و شهادت جمعی از نمایندگان مجلس شورای ‌اسلامی، نخستین جلسه ‌علنی مجلس، سه‌ روز بعد در تاریخ ۱۰ تیرماه برگزار شد. در آن روز، به یادبود آن شهیدان، ۲۷ دسته گل بر روی ۲۷ صندلی مجلس قرار گرفته بود.

پس از این واقعه همه نگران عدم رسمیت یافتن جلسات مجلس به خاطر کمبود از حد نصاب لازم بودند، مشکلی که به خاطر شهادت ۲۷ نماینده و مجروحیت ۹ نفر از آنها پیش آمده بود، اما با یک ساعت تأخیر، نصاب حاصل شد و با آوردن نمایندگان مجروح بر روی ویلچر و برانکارد، جلسه علنی رسمیت یافت تا آرزوی خوشحالی دشمنان از عدم تشکیل مجلس بر بادبرود.

انفجار دفتر مرکزی جمهوری اسلامی در تهران و شهادت ۷۲ تن از برجستگان و نیروهای لایق و کارآمد انقلاب، عکس‌العمل استکبار جهانی و عوامل داخل آنها در قبال برکناری بنی‌صدر و حذف ضد انقلاب از صحنه سیاسی کشور توسط مسئولین نظام اسلامی بود. عامل بمب‌گذاری، منافق نفوذی «محمدرضا کلاهی» بود که جزء نیروهای خدماتی و رابط حزب به‌ حساب می‌آمد که لحظاتی پیش از انفجار از حزب خارج شده بود و بعد از این حادثه نیز فرار کرد و راهی فرانسه شد. عوامل این حادثه تروریستی معتقد بودند که با حذف مسئولان عالی رتبه، اوضاع کشور به هم می‌ریزد و انقلاب اسلامی از بین خواهد رفت.

دلایل ترور استوانه های نظام در ابتدای انقلاب

عامل اصلی وقوع فاجعه هفتم تیر، استكبار جهانی به سركردگی آمریكا بود که وقتی نتوانستند از پیروزی انقلاب اسلامی جلوگیری كنند، به توطئه علیه جمهوری اسلامی روی آوردند. البته دیگر طرح های آنها از جمله حمله نظامی و شكست در صحرای طبس، كودتای نوژه و حمله نظامی صدام دیکتاتور عراق نیز با شكست مواجه شد. در داخل كشور با تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی، پایه های اصلی نظام، مستحكم و مجلس شورای اسلامی به دست نیروهای اصیل انقلابی و متدین افتاد.

ارتش و سپاه قدرت یافتند و حزب جمهوری اسلامی نیز در صحنه سیاسی كشور حضور فعالی داشت. در چنین شرایطی كه گروهك های داخلی مطرود مردم و مسئولین شده و از بعد خارجی نیز نظام اسلامی منسجم و مقتدر شده بود، همه نگاه ها و بغض و كینه ها متوجه حزب جمهوری اسلامی و دبیر كل آن آیت الله بهشتی شد؛ به ابن ترتیب، اجرای برنامه ای برای حذف وی و دیگر اعضای حزب كه اكثرا از مجلسیان و اعضای سایر قوا بودند، در دستور كار معاندین نظام اسلامی قرار گرفت. البته انفجار دفتر حزب جمهوری معلول عوامل چندی بود كه از جمله آنها می توان به موارد زیر اشاره كرد:

- حركت مسلحانه منافقین

- كوتاهی در حفاظت از مسئولین و شخصیت های نظام

- بركناری بنی صدر از فرماندهی كل قوا و ریاست جمهوری در پی خیانت های وی

- رخنه و نفوذ منافقین در نهادها، احزاب و ارگان های اسلامی و انقلابی

- قاطعیت، صراحت و سازش ناپذیری مسئولین و شخصیت های خط امامی

- تاثیر تبلیغات سوء و سانسور فكری بر روی اعضاء و هواداران گروهك های محارب

- موفقیت های خط امام در عرصه سیاسی كشور

- پیروزی های ایران در جنگ تحمیلی در سال ۶۰

مقام معظم رهبری که خود یک روز قبل از حادثه هفتم تیر، نخستین قربانی کینه تروریستی سازمان مجاهدین خلق (گروهک تروریستی منافقین) شده بود، در مورد حادثه هفتم تیر بیان داشته اند: «یک جمله درباره حادثه هفتم تیر عرض کنیم و آن این است که شاید از همه ابعاد متعددی که این حادثه داشت، این بعد جالب تر باشد که این حادثه، نشان داد ضربه های سهمگینی از این قبیل هم نمی تواند به استحکام بنای جمهوری اسلامی که به ایمان و حضور مردم تکیه کرده است، خللی وارد کند. این حادثه، حادثه کوچکی نبود و چنین حادثه ای در هر نقطه دنیا کافی است برای فرو ریختن یک نظام. این همه اشخاص مؤثر، مهم، خوش فکر و مبارز به دست جنایت کار تروریست ها در یک لحظه از بین بروند و نظام آن را تحمل کند و از آن، وسیله ای برای استحکام هر چه بیش تر خود به وجود بیاورد، این چیز شگفت آوری بود. این برکت حضور و ایمان مردم، به برکت استحکام ساخت درونی نظام اسلامی بود و به فضل پروردگار، همیشه همین طور خواهد بود».

ایران؛ اولین قربانی تروریسم در جهان

مروری بر تاریخ ۳۶ ساله جمهوری اسلامی ایران به ویژه دهه ۶۰ نشان می دهد که دشمنان این نظام همواره تلاش کرده‌اند تا با ترور شخصیت های اصلی و فعالان فکری آن، شرایط سرنگونی انقلاب اسلامی را فراهم کنند. ۱۷۰۰۰ هزار شهید ترور در طول حیات انقلاب اسلامی، کارنامه ننگینی را برای آنها رقم زد؛ هرچند هیچ گاه به آنچه می‌خواستند نرسیدند، اما طنز تلخ روزگار این است که حامیان آنها، همواره ایران را به حمایت از تروریسم متهم کرده و می‌کنند.

گویی ناف دشمنان اسلام را از ابتدای ظهور اسلام با ترور بریده‌اند که اقدام به ترور پیامبر گرامی اسلام قبل از هجرت که امیر مومنان حضرت علی(ع) با خوابیدن در بستر ایشان توطئه را خنثی کرد، گواهی بر این ادعاست.

تروریسم با اعتقاد به لزوم آدم‌کشی و ایجاد رعب و وحشت، یا دولتی است و یا زائیده دولت‌های تروریست‌پرور. ایران از ماههای ابتدایی پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی قربانی ترور بوده و عناصر ضد انقلاب با نام‌های فریبنده فرقان، مجاهد خلق، چریک های فدایی و حامی کارگر به بهانه مبارزه با استکبار، به عنوان مزدور بیگانه دست به خشونت و تخریب زده اند.

تروریسم دولتی آمریکا امروز بی‌پروا دست به ترور مخالفان خود می‌زند و نمونه بارز و در رأس آن، رژیم جعلی و اشغالگر صهیونیستی و حامی بین‌المللی آن یعنی، دولت ایالات متحده آمریکاست که از سرویس‌های جاسوسی و عوامل آن برای رسیدن به اهداف شوم خود بهره می‌برند. ترور رهبران مقاومت اسلامی فلسطین و دانشمندان هسته‌ای ایران در سال های اخیر، از این نمونه‌اند.

تروریسم غیردولتی نیز با پشتیبانی مستقیم و غیرمستقیم دولتهای حامی تروریسم، متولد و حمایت و هدایت می‌شود. گروهک های ضد انقلاب اسلامی از ابتدای پیروزی انقلاب تا امروز که در ترکیه، پاکستان و کشورهای غربی مدعی دموکراسی و در سالهای اخیر در عراق مستقر بوده اند و اقدامات تروریستی خود را بر ضد ملت ایران سازماندهی و اجرا می‌کنند، از این دست هستند.

پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری معمار کبیر انقلاب اسلامی، معادلات منطقه ای و بین‌المللی را دگرگون کرد و همین باعث شد تا شمنان این نظام برآمده از انقلاب، از آغازین روزهای بعد از پیروزی انقلاب اسلامی دست به مقابله با این نهال نوپا زدند. کودتا، تحمیل جنگ و ایجاد و تقویت گروهکهای ضد انقلاب از جمله اقدامات براندازانه نظام اسلامی بوده است. ترور سپهبد قرنی و استاد مرتضی مطهری در اردیبهشت ۱۳۵۸، شهدای محراب و شخصیت های منادی وحدت حوزه و دانشگاه از جمله آیت الله دکتر مفتح به وسیله گروهکهای موسوم به فرقان یا مجاهدین خلق، به عنوان یک سیاست راهبردی دنبال شد و بعد از ناکامی در این سیاست، زدن دستهای نظام و در نهایت ترور عناصر بدنه نظام در کوچه و بازار پیگیری شد.

در سالهای اخیر نیز جریانات تروریسم مذهبی با حمایت بعضی کشورهای همسایه و آمریکا در جنوب شرقی و غرب کشور دست به ایجاد رعب و وحشت زده اند. عناصر افراطی و متعصب وهابی در لباس مذهب بر ضد مذهب، پرچم‌دار این قبیل ترورها هستند که در سیستان و بلوچستان مساجد را منفجر می کنند و در کردستان، با ترور علمای سنی شافعی‌ مذهب و در مواردی شیعه، سعی در ایجاد اختلاف و تفرقه مذهبی داشته اند، غافل از آنکه ناخواسته درخت وحدت اسلامی را آبیاری کرده اند.

ایران متهم به حمایت از تروریسم می‌شود!!؟

این در حالی است که در گزارش سالانه تروریسم که وزارت خارجه آمریکا اواخر خرداد ماه سال جاری منتشر کرد، کشورهای ایران، کوبا، سودان و سوریه در فهرست کشورهای حامی تروریسم قرار گرفته‌اند. دولت آمریکا همچنین با بیان این ادعا که ایران کماکان در فهرست نگرانی‌های این کشور در زمینه اشاعه تسلیحاتی قرار دارد، کشورمان را به حمایت از تروریسم در خاورمیانه و تلاش برای گسترش نفوذ در این منطقه و آمریکای لاتین متهم کرده است.

در این گزارش ۳۸۸ صفحه‌ای ادعا شده تعداد حملات تروریستی در سال ۲۰۱۴ نسبت به سال ما قبل، ۳۵ درصد افزایش داشته است. رقم مرگ‌ و میرهای ناشی از این حملات هم با رشد ۸۱ درصدی مواجه بوده است.

وزارت خارجه آمریکا در گزارش مزبور، حمایت ایران از حماس و حزب‌الله لبنان را مصادیقی از آنچه «حمایت از تروریسم» خوانده‌اند، قلمداد می‌کند؛ همچنین حمایت ایران از دولت قانونی بشار اسد رئیس‌ جمهوری سوریه هم در این سند مغرضانه شاهدی دیگر بر این مدعا قرار گرفته است.

آمریکا در مواضع جدید خود، سپاه پاسداران را به عنوان یکی از نهادهایی معرفی می کند که در خارج از ایران اقدامات تروریستی انجام می دهد و به نوعی امنیت را در منطقه و جهان به خطر می اندازد؛ البته این اظهارات بارها از طرف مقامات آمریکایی ابراز شده و حرف تازه ای نیست و این کشور همواره مواضع خصمانه ای در مقابل این نهاد مردمی ایران اتخاذ کرده است.

نگاهی یاری‌طلبانه مردم مظلوم منطقه به سپاه پاسداران

حمیدرضا مقدم‌فر مشاور فرهنگی رسانه‌ای فرمانده کل سپاه در رابطه با گزارش اخیر وزارت خارجه آمریکا و متهم کردن ایران به حمایت از تروریسم در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: مردم عراق، بحرین، سوریه، لبنان و دیگر کشورهای منطقه نگاه مردمی و دینی به نهادهای نظامی ایران داشته و مردم مظلوم این کشورها نگاهی یاری‌طلبانه به سپاه ایران دارند.

مقدم‌فر با بیان اینکه کلید واژه اصلی آمریکا علیه سپاه، بحث تروریسم است، گفت: آمریکایی‌ها در گزارش اخیر خود مدعی شده‌اند که ایران از شیعیان منطقه حمایت می‌کند، این ادعا درست نیست زیرا ایران از مردم حماس، غزه و گروه‌های فلسطینی که سنی هستند، همواره حمایت کرده است. در عراق نیز از گروه‌های مختلفی مثل گروه‌های مسیحی حمایت کرده است.

مشاور فرهنگی رسانه‌ای فرمانده کل سپاه تصریح کرد: آمریکایی‌ها در گذشته تلاش کرده‌اند حزب‌الله را به عنوان یک گروه تروریستی معرفی کنند، اما افکار عمومی دنیا، حزب‌الله را یک گروه تروریستی نمی‌داند و بخش وسیعی از مردم لبنان، تشکیل‌دهنده این گروه هستند که علاوه بر دفاع از کشور خود، به مردم مظلوم سوریه نیز کمک می‌کنند.

وی افزود: جبهه النصره و داعش گروه‌‌های تروریستی هستند که مردم را زنده می‌سوزانند و فجیع‌ترین اعمال انسانی را انجام می‌دهند.

مقدم‌فر با بیان اینکه آمریکا از منافقین به عنوان بزرگترین گروه تروریستی دنیا که در دهه شصت، ۱۳ هزار نفر را در ایران ترور کرده حمایت می کند، گفت: حمایت آمریکا و برخی از کشورهای غربی از این گروهک تروریستی نشان‌دهنده برخورد دوگانه این کشور با پدیده تروریسم است.

سر انجام سخن اینکه شهادت ۷۲ تن از یاران راستین انقلاب اسلامی در نخستین سالهای شکل گیری نظام جمهوری اسلامی ایران نشان می دهد که کشورمان در طول تارخ همواره قربانی تروریسم بوده است. اینکه اخیرا آمریکا طی گزارشی دوباره ایران را به تروریسم متهم می کند نشان می دهد، هیچ قواعد ثابت و مشخصی برای این کار ندارد و حمایت های خود از گروهک تروریستی منافقین را فراموش کرده است.

گزارش:جواد بخشی الموتی