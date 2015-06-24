سند مبارزه با مواد مخدر در کرمان بومی سازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کرمان ظهر امروز در همایش تجلیل از فعالان اجتماعی کردن مبارزه با مواد مخدر در کرمان بر بومی سازی سند جامع مبارزه با موارد مخدر تاکید کرد

حمید ذکاء اسدی با اشاره به اینکه امید است با تلاش مسئولین استان، برش استانی، سند خورده و بومی سازی شود، افزود: با بومی سازی سندجامع مبارزه با مواد مخدر می توان در این زمینه با راهبرد مشخص و تاکتیک معینی به مقصود برسیم.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کرمان با تاکید براینکه در کشور ما همانند دیگر کشورها انواع و اقسام مبارزات با مواد مخدر صورت گرفته خاطر نشان کرد: بعد از انقلاب عمدتا در بعد نظامی و امنیتی فعالیت های زیادی انجام شده و در استان کرمان شب هایی بوده که بیش از ۲۰ تا ۳۰ شهید را در زمینه مبارزه با مواد مخدر از نیروهای نظامی و انتظامی تقدیم کرده ایم و چندین برابر مجروح و خانواده های بازمانده این عزیزان را داریم.

وی با تاکید براینکه روزی مرزها کنترل می شدند که مواد مخدر وارد نشود، گفت: امروز در کنار کنترل مرزها باید نگران لابراتوارها باشیم که مواد صنعتی را تولید و توزیع می کنند لذا مجموع این موارد، مسئولین را بر آن داشت که با دو بال بحث امنیتی و از سوی دیگر مسائل اجتماعی و مردمی کردن مبارزه با مواد مخدر پرواز کنند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کرمان با اشاره به اینکه اساس موضوع در جامعه، فقر، اعم از فقر فرهنگی و اقتصادی است، افزود: این تجربه درستی بود که هر زمان مردم احساس مسئولیت کرده و به صحنه آمدند، دولت و حکومت با پیروزی و موفقیت رو به رو بوده است.

ذکا اسدی یادآور شد: اعتیاد معضل آفرین بوده و انواع بیماری ها و جرائم ،ناشی از آن است و فقر اقتصادی نیز در این زمینه تاثیر زیادی دارد لذا باید فقر اقتصادی را از بین برد.

وی ادامه داد: هنوز در ذهن برخی از افراد مواد مخدر سنتی را بد نمی دانند و بلکه آن را دارو می دانند و این تبلیغات است و باید ما نیز در مبارزه و پیشگیری از اعتیاد، تبلیغات و آگاهسازی کنیم.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کرمان با اشاره به مصرف حشیش در استان کرمان، گفت: متاسفانه این بحث مطرح است که اگر دانشجو مقداری حشیش مصرف کند، می تواند بیدار مانده و درس بخواند و در امتحان به خوبی یادآوری مطلب را داشته باشد و این اثر تبلیغات است و باید این نقاط ضعف شناسایی و آموزش های لازم داده شود.

ذکا اسدی با تاکید براینکه صدا و سیما یک رسانه عمومی است، افزود: با توجه به اینکه این رسانه در خط مقدم جبهه حضور دارد، مسئولیت ویژه ای دارد و همه رسانه ها نقش دارند و باید آموزش های لازم را بدهند.

وی یادآور شد: خانواده ها نیز مسئول هستند لذا آموزش و پرورش باید در مدارس در زمینه پیشگیری از اعتیاد و مبارزه با مواد مخدر تلاش نماید.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کرمان افزود: ستاد مبارزه با مواد مخدر استان کرمان بعد از تهران رتبه دوم را در کشور دارد و امید است با توجه به بومی سازی سند مصوب مبارزه با مواد مخدر کشور و کمک و همیاری همه دستگاه های مسئول و به صحنه کشاندن مردم، بتوانیم مبارزه با مواد مخدر را به نتیجه برسانیم.