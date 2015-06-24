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۳ تیر ۱۳۹۴، ۱۹:۱۹

مدیرکل دارایی استان کرمان:

گردش مالی در استان کرمان سه هزار میلیارد تومان برآورد شد

گردش مالی در استان کرمان سه هزار میلیارد تومان برآورد شد

کرمان - مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان کرمان از انجام گردش مالی سه هزار میلیارد تومانی در کرمان طی سال گذشته خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، امید شیخ اسدی ظهر امروز در جمع ذی حسابان و مدیران مالی دستگاههای اجرایی استان کرمان اظهارداشت: این میزان گردش مالی طی سال گذشته در دستگاهها اجرایی استان کرمان مورد محاسبه قرار گرفته است.

وی افزود: ۹۵ نفر از مجموع ۱۷۰ ردیف سازمانی اداره کل دارایی استان کرمان شاغل و ۷۵ پست هم بلاتصدی است که ۴۵ درصد چارت سازمانی را شامل می‌شود.

وی عنوان کرد: خالی بودن چارت سازمانی امور اقتصادی و دارایی استان کرمان با توجه به وظیفه حاکمیتی، ما را در انجام این ماموریت‌ها دچار مشکلات زیادی کرده است.

وی گفت: کرمان به عنوان پهناورترین استان کشور است و برای انجام تکالیف در سازمان امور اقتصادی و دارایی استان با توجه به ماموریت‌های محوله در مجموعه چارت سازمانی با مشکل مواجه هستیم، اما با همت همکاران ماموریت‌های سازمانی روی زمین نمانده است.

این مسئول ادامه داد: ۳۴ ردیف سازمانی مربوط به ذی‌حسابان داریم که ۱۹ نفر شاغل هستند و ۵۵ درصد چارت سازمانی شاغل و ۴۵ درصد هم خالی است.

وی تصریح کرد: ۲۰ ردیف معاونان ذی‌حساب داریم که هشت ردیف تکمیل شده و ۶۰ درصد پست‌های معاون ذی‌حساب خالی است.

وی یادآور شد: ۳۱ پست مدیریت میانی و ۱۵ پست مدیریت پایه داریم و مهمترین وظیفه دارایی تنظیم سیاست‌های مالی و نظارت بر اجرای این سیاست‌هاست.

کد مطلب 2786866

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