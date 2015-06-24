گردش مالی در استان کرمان سه هزار میلیارد تومان برآورد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، امید شیخ اسدی ظهر امروز در جمع ذی حسابان و مدیران مالی دستگاههای اجرایی استان کرمان اظهارداشت: این میزان گردش مالی طی سال گذشته در دستگاهها اجرایی استان کرمان مورد محاسبه قرار گرفته است.

وی افزود: ۹۵ نفر از مجموع ۱۷۰ ردیف سازمانی اداره کل دارایی استان کرمان شاغل و ۷۵ پست هم بلاتصدی است که ۴۵ درصد چارت سازمانی را شامل می‌شود.

وی عنوان کرد: خالی بودن چارت سازمانی امور اقتصادی و دارایی استان کرمان با توجه به وظیفه حاکمیتی، ما را در انجام این ماموریت‌ها دچار مشکلات زیادی کرده است.

وی گفت: کرمان به عنوان پهناورترین استان کشور است و برای انجام تکالیف در سازمان امور اقتصادی و دارایی استان با توجه به ماموریت‌های محوله در مجموعه چارت سازمانی با مشکل مواجه هستیم، اما با همت همکاران ماموریت‌های سازمانی روی زمین نمانده است.

این مسئول ادامه داد: ۳۴ ردیف سازمانی مربوط به ذی‌حسابان داریم که ۱۹ نفر شاغل هستند و ۵۵ درصد چارت سازمانی شاغل و ۴۵ درصد هم خالی است.

وی تصریح کرد: ۲۰ ردیف معاونان ذی‌حساب داریم که هشت ردیف تکمیل شده و ۶۰ درصد پست‌های معاون ذی‌حساب خالی است.

وی یادآور شد: ۳۱ پست مدیریت میانی و ۱۵ پست مدیریت پایه داریم و مهمترین وظیفه دارایی تنظیم سیاست‌های مالی و نظارت بر اجرای این سیاست‌هاست.