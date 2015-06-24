​فرودگاه کرمان بین المللی شد

محمد نخعی در گفتگو با مهر اظهارداشت: با تلاشهای صورت گرفته و همکاری دستگاههای مرتبط و ارتقای سطوح پروازی در استان کرمان فرودگاه کرمان رسما به عنوان فرودگاه بین المللی ارتقاء یافت.

وی تصریح کرد: هم اکنون زیر ساختهای لازم در فرودگاه کرمان مهیا شده و امکان انجام پروازهای مختلف مستقیم بین المللی در فرودگاه کرمان فراهم است.

مدیرکل فرودگاه های استان کرمان افزود: فرودگاه کرمان پیش از این نیز شاهد انجام پروازهای بین المللی به ایتالیا، عربستان، امارت، سوریه، عراق، پاکستان، روسیه و بلاروس نیز بوده است که این پروازها به زودی ارتقا خواهد یافت و آمادگی میزبانی از پروازهای شرکتهای مختلف بین المللی را در فرودگاه کرمان داریم.

وی ادامه داد: وجود جاذبه های مختلف گردشگری، پتانسیلهای بالای اقتصادی و توسعه ای زمینه انجام پروازهای مستقیم خارجی را در کرمان مهیا کرده است.