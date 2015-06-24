تولیدات کهگیلویه وبویراحمد در اولویت خرید دستگاههای اجرایی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سید ابراهیم کشاورز بعدازظهر چهارشنبه در نشست تخصصی زیرگروه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان افزود: این مهم مصوبه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در راستای حمایت از واحدهای تولیدی است.

وی بیان کرد: مقرر شد ذیحسابان برای خرید اقلام مورد نیاز دستگاههای اجرایی، کالاهای تولیدی داخل استان را با رعایت کیفیت و استانداردهای لازم در اولویت خرید و استفاده قرار دهند.

کشاورز با بیان اینکه خرید اقلام مورد نیاز از تولیدات استان باید با رعایت قواین و مقررات انجام گیرد، گفت: رعایت استانداردها و کیفیت در محصولات تولید استان ضروری است.

وی افزود: با خرید از محصولات استانی کمکی به بخش تولید استان خواهد شد و رقابت نیز بیشتر می شود.

کشاورز بیان کرد: زمانی که توجه به فضای کسب و کار و رونق تولید در استان در اولویت راهبردهای مدیران قرار گیرد اثر گذاری آن در جهت توسعه و پیشرفت استان قابل مشاهده خواهد بود.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یاسوج در این نشست گفت: بخش عمده ای از اعتبارات عمرانی و جاری استان صرف هزینه های خرید ملزومات پروژه ها و ادرات می شود.

جبار کیانی افزود: اگر ساز و کاری مشخص شود که دستگاههای دولتی موظف شوند این خریدها را از تولیدکنندگان استانی انجام دهند، این امر می تواند به تولید و رشد فعالیتهای صنعتی استان در جهت رونق کسب و کار کمک کند.

وی عنوان کرد: با خرید ملزومات پروژه ها و لوازم جانبی ادارات از تولیدات داخل استان منابعی بسیار خوب به بخش تولید داخلی شارژ خواهد شد.

رئیس اتاق یاسوج تصریح کرد: شارژ شدن این منابع در فضای کسب و کار استان می تواند حتی بیشتر از منابع بانکی به کمک رونق تولید در استان بیاید.

کیانی برشناسایی محصولات دارای استاندارد ساخت استان تاکید کرد و گفت: لازم است این محصولات به ادارات استان و ذیحسابان دستگاههای دولتی معرفی شود.