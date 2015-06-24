به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، «لوران فابیوس» و «عادل الجبیر» وزرای خارجه فرانسه و عربستان با یکدیگر در پاریس دیدار و درباره آخرین تحولات منطقه ای و بین المللی گفتگو کردند.

بر اساس این گزارش، فابیوس در نشست خبری پس از این دیدار با اشاره به مذاکرات هسته ای میان ایران و غرب گفت: ایران باید با بازرسی از تأسیسات هسته ای خود موافقت کند.

وی همچنین ضمن ابراز امیدواری نسبت به دستیابی به توافق هسته ای با ایران تا پیش از ضرب الاجل تعیین شده (۱۰ تیرماه)، تصریح کرد: برداشته شدن تحریم های ایران مرهون به اثبات مسالمت آمیز بودن فعالیت های هسته ای این کشور است.

وزیر خارجه فرانسه همچنین در بخش دیگری از سخنان خود به دیدار با مقامات سعودی اشاره کرده و گفت: در جریان این دیدارها درباره برنامه ساخت دو نیروگاه هسته ای در عربستان گفتگو کردیم.

وی همچنین از امضای یک توافقنامه فروش تسلیحات به عربستان خبر داد و گفت: بر اساس این توافقنامه ۳۰ هواپیمای «إیر باس» به ارزش هشت میلیارد دلار و ۴۵ هواپیما به ارزش ۵۰۰ میلیون یورو به عربستان فروخته خواهد شد.

فابیوس در بخش دیگری از سخنان خود به اسناد فاش شده توسط ویکی لیکس مبنی بر جاسوسی آمریکا از کاخ رئیس جمهور فرانسه اشاره کرد و گفت: به سفیر واشنگتن در پاریس مراتب اعتراض خود نسبت به این موضوع را اعلام و خواهیم گفت این مسأله غیر قابل قبول است.

گفتنی است، کاخ الیزه امروز با انتشار بیانیه ای در واکنش به انتشار خبر جاسوسی آمریکا از رؤسای جمهوری فرانسه اعلام کرد که فرانسه هیچ اقدامی را که امنیت این کشور را به مخاطره اندازد تحمل نخواهد کرد.

کاخ الیرزه امروز در واکنش به انتشار گزارش جاسوسی آژانس امنیت ملی آمریکا از روسای جمهور این کشور با صدور بیانیه ای اعلام کرد: فرانسه هرگونه تلاش برای به خطر انداختن امنیت و منافع این کشور را تحمل نخواهد کرد.

حزب سوسیالیست فرانسه نیز با شوکه آور بودن تصمیم آمریکا برای جاسوسی نظام مند از دولت های متحدان خود بیانیه ای صادر نمود. در این بیانیه آمده است: چگونه کشوری که ادعای آزادی های فردی را در رأس امور خود قرار می دهد، می تواند تمام آن ها را زیر پای خود بگذارد؟

براساس اسناد فوق محرمانه ای که سایت افشاگر ویکی لیکس منتشر کرد، آژانس امنیت ملی آمریکا ارتباطات و مکالمات فرانسوا اولاند (از سال ۲۰۱۲ تاکنون)، نیکلا سارکوزی(۲۰۰۷ تا ۲۰۱۲) و ژاک شیراک (۱۹۹۵ تا ۲۰۰۷) را هدف جاسوسی خود قرار داده است.

«جین هارتلی» سفیر آمریکا در پاریس برای ارایه توضیح پیرامون اتهام جاسوسی واشنگتن از رؤسای جمهور فرانسه به وزارت خارجه این کشور احضار شد.