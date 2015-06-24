به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بهزیستی اردبیل طاهره رزاق پور بعد از ظهر چهارشنبه در جلسه همیاران سلامت اجتماعی تصریح کرد: سازمان بهزيستی در رابطه با کنترل و پیشگیری از آسیب های اجتماعی برنامه های مختلف از جمله پژوهش های میدانی را در دستور کار قرار داده است.

وی افزود: این مطالعات با همکاری جمعیت همیاران سلامت در شهرستان ها به صورت ویژه خشونت های خانگی و همسر آزاری را در ۶۰ محله از محلات آسیب خیز استان انجام شده است.

به گفته معاون پیشگیری بهزیستی استان در پی این مطالعات ۶۰ هزار نفر در سطح استان آموزش دیده اند.

وی به برگزاری همايش پيشگيری از خشونت خانگی با مشاركت استانداری اردبيل در طی ماه های آتی اشاره کرد و افزود: آگاه سازی و افزايش سطح دانش و اطلاعات از جمله سیاست های اصلی برنامه هایی از این دست است.