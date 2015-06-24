به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا پاک‌نژاد عصر امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: به دنبال راه اندازی بانک اصناف در اصفهان تسهیلات ویژه با سود پائین به اصناف تولیدی و افرادی که با سرمایه‌گذاری در بخش تولید وارد این حوزه شده اند، اختصاص می یابد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر یکی از مشکلات ما تعدد بسیار واحدهای صنفی در استان اصفهان است، بیان داشت: در سطح دنیا به ازای هر ۷۰۰ تا یک هزار نفر یک واحد صنفی تشکیل می شود اما در ایران به ازای هر ۲۵ تا ۳۰ نفر یک واحد صنفی وجود دارد.

رئیس اتاق اصناف استان اصفهان گفت: تعداد زیاد واحدهای صنفی باعث ایجاد تداخل صنفی شده که تنها با اجرای طرح ادغام اصناف و تشکیل اتحادیه های بزرگ می توانیم به وضعیت اصناف مختلف سر و سامان دهیم.

وی با اظهار اینکه تعدد واحدهای صنفی سبب ناکارآمدی آنها شده است، افزود: در صورت ادغام اتحادیه می‌توانیم نظارت دقیق تری روی اصناف انجام داده و مدیریت یکسانی را روی آنها اجرایی کنیم.

استعفای دو تن از اعضای هیئت رئیسه اتاق اصناف قانونی نیست‌

پاک نژاد همچنین به مسئله اختلاف نظر بین اعضای هیئت رئیسه اتاق اصناف استان اصفهان اشاره و اعلام کرد: با توجه به اینکه استعفای دبیر اتاق اصناف و نایب رئیس این اتاق از مجرای قانونی نبوده، این درخواست مورد پذیرش قرار نگرفته است.

رئیس اتاق اصناف استان اصفهان اظهار داشت: اختلاف نظر بین اعضای هیئت رئیسه اتاق اصناف استان همچون سایر استان های کشور یک امری عادی است و نمی توان این مشکل را خاص اتاق اصناف دانست.

وی از نصب دستگاه های مکانیزه حسابداری در ۲۰ اتحادیه در سطح استان اصفهان خبر داد و اعلام داشت: نصب این دستگاه ها برای پیشگیری از بروز برخی جرائم خاص و احتساب مالیات بر ارزش افزوده و غیره لازم و ضروری است که بیشتر در صنوفی از جمله صنف طلا و جواهر ، آهن فروشی و سنگ فروشان نصب شده است.

پاک نژاد اعلام کرد: در حال حاضر در سطح استان اصفهان ۱۰۲ اتحادیه صنفی تولید و توزیعی و ۲۴ اتاق اصناف وجود دارد.