شورای نگهبان طرح هسته ای مجلس را تائید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، طرح «الزام دولت به حفظ حقوق و دستاوردهای هستهای» مصوب دوم تیرماه ۱۳۹۴ در جلسه امروز شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مغایر با شرع و قانون اساسی شناخته نشد و با اکثریت آرا به تأیید اعضای شورای نگهبان رسید.
بنابراین گزارش، طرح الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته ای روز گذشته در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت و با رای قاطع نمایندگان مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.
متن این مصوبه بدین شرح است:
در راستای صیانت از منافع ملی و رعایت مقررات پادمان منع گسترش سلاحهای هستهای هر گونه نتایج مذاکرات هستهای با کشورهای ۱+۵ در صورتی معتبر است که الزامات زیر به صورت شفاف رعایت شود:
۱- لغو تحریمها به طور یکجا و کامل باید در متن توافقنامه درج شده و در روز اجرای تعهدات ایران انجام شود.
۲-آژانس بینالمللی انرژی اتمی در چارچوب توافقنامه پادمان مجاز به انجام نظارتهای متعارف از سایتهای هستهای است و دسترسی به اماکن نظامی، امنیتی و حساس غیرهستهای، اسناد و دانشمندان ممنوع است؛ باید مصوبات شورایعالی امنیت ملی رعایت شود.
۳-هیچ محدودیتی برای کسب دانش و فناوری صلحآمیز هستهای و تحقیق و توسعه پذیرفته نیست و باید مصوبات شورایعالی امنیت ملی رعایت شود.
تبصره یک- بر اساس اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی نتیجه مذاکرات باید به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.
تبصره دو- وزیر خارجه موظف است روند اجرای توافقنامه را هر شش ماه یکبار به مجلس شورای اسلامی گزارش کند؛ کمیسیون امنیت ملی مجلس هر شش ماه یکبار گزارش روند حسن اجرای توافقنامه را به نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارائه مینماید.
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