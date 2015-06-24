مردم قرچک چشم به راه افتتاح کمربند جنوبی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد زمانی افشار عضو شورای اسلامی شهر قرچک روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به آخرین وضعیت کمربندی جنوبی قرچک اظهار داشت: خواسته مسئولان و مردم شهرستان قرچک افتتاح هر چه سریعتر کمربندی جنوبی است.

وی با اشاره به نقش این کمربندی در رشد و شکوفایی شهرستان قرچک افزود: افتتاح کمربندی جنوبی شهر قرچک علاوه بر ایجاد رشد و توسعه برای این شهرستان، بار ترافیکی درون شهری نیز کاهش داشته باشد.

زمانی افشار متذکر شد: شورای اسلامی و شهرداری قرچک تمام توان خودرا برای به نتیجه رساندن این پروژه در نزدیک ترین زمان ممکن انجام می دهد و علاقه مند است که این کمربندی هر چه زودتر در اختیار شهروندان قرار گیرد.

وی کاهش آلودگی صوتی و هوا را از جمله دستاوردهای افتتاح کمربندی جنوبی قرچک دانست و گفت: با افتتاح این کمربندی زمان سفر مردم شهرستانهای ورامین، پیشوا و جواد اباد از تهران و بالعکس کوتاه تر خواهد شد.

گفتنی است نائب رییس شورای اسلامی استان تهران در ۲۶ اسفندماه سال گذشته در پاسخ به سوالی درباره وضعیت کمربند جنوبی قرچک بیان داشت: در این راستا شهرداری قرچک تلاش دارد تا مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان را برای حل مشکلات این کمربندی اختصاص دهد اما هنوز بودجه در این زمینه در نظر گرفته نشده است.

وی با اشاره به این موضوع که حل مشکل کمربندی جنوبی قرچک در کاهش بار ترافیکی این شهرستان نقش مهمی را ایفا می کند عنوان داشت: حل مشکل کمربندی جنوبی شهرستان قرچک می تواند در کاهش بار ترفیکی این شهرستان بسیار موثر باشد.

رئیس کمیسیون فنی و عمرانی شورای شهر قرچک نیز در در خردادماه امسال اظهار داشت: کمربند جنوبی هم‌اکنون از دغدغه‌ها و اولویت‌های شهرداری و شورای شهر قرچک است که در صورت افتتاح و بهره‌برداری شهروندان از آن نفع خواهند برد.

اژدر نوروز پور افزود: درحال حاضر تملک ملک‌های باقی‌مانده با هزینه‌ای بالغ بر ۱۰ میلیارد پیش‌روی شهرداری قرار گرفته که رایزنی برای رفع موانع موجود در دستور کار است تا بتوانیم با بهره‌مندی از ظرفیت‌های موجود این راه مواصلاتی مهم را تا آخر سال به بهره‌برداری برسانیم.

به هر ترتیب مردم منتظر هستند تا هر چه زودتر کمربندی جنوبی به طور کامل در اختیار آنان قرار بگیرد.