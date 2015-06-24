جاده نوجان – آتشگاه چهار ماه مسدود می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل فانی در حاشیه دومین جلسه شورای ترافیک البرز که بعد از ظهر چهارشنبه در محل استانداری تشکیل شد، گفت: با توجه به نبود پل عابر پیاده در آزدراه قزوین – کرج و حوادثی که در نبود پل عابر به وقوع پیوسته است، مقرر شد با همکاری شهرداری کرج و اداره کل پایانه ها و حمل و نقل استان، جانمایی پل عابر توسط کمیته کارشناسی این دو نهاد انجام و نسبت به نصب پل عابر اقدام شود.

وی انسداد جاده نوجان به آتشگاه به مدت چهار ماه را از دیگر مصوبات جلسه اعلام کرد و افزود: با توجه به اینکه عملیات احداث این جاده در مراحل ابتدایی است و تردد وسایل نقلیه مشکلاتی را در سرعت اجرای عملیات ایجاد می کند، به درخواست اداره کل راه و شهرسازی استان و هماهنگی با پلیس راه، این جاده به مدت چهار ماه مسدود می شود و همزمان، شهرداری کرج مکلف است مطالعات برای مسیر جایگزین را با مشاور آغاز کند.

فانی یادآور شد: اداره کل راه و شهرسازی باید تا 10 روز آینده به مردم اطلاع رسانی کند تا مشکلی پیش نیاید.

این مسئول ادامه داد: همچنین با توجه به اجرای عملیات بهسازی جاده در محور قزوین – کرج توسط اداره کل راه و شهرسازی مصوب شد پلیس راه استان طی جلساتی با راه و شهرسازی نسبت به اجرای عملیات در شب همکاری کند تا این پروژه ظرف سه ماه به اتمام برسد.

مدیرکل دفتر فنی استانداری البرز درباره درخواست اداره کل و راه و شهرسازی مبنی بر انسداد محور کرج چالوس در شب به منظور تسریع در اجرای عملیات روکش آسفالت این محور گفت: با توجه به اینکه امکان اجرای این درخواست از طرف پلیس راه وجود ندارد، مقرر شد پلیس راه همکاری های لازم را با اداره کل راه و شهرسازی برای انجام عملیات در روز به عمل آورد.