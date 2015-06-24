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۳ تیر ۱۳۹۴، ۱۹:۰۸

با مصوبه شورای ترافیک البرز؛

جاده نوجان – آتشگاه چهار ماه مسدود می شود

جاده نوجان – آتشگاه چهار ماه مسدود می شود

کرج – مدیرکل دفتر فنی استانداری البرز از مسدود شدن جاده نوجان به آتشگاه با هدف تسریع در عملیات احداث این جاده خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل فانی در حاشیه دومین جلسه شورای ترافیک البرز که بعد از ظهر چهارشنبه در محل استانداری تشکیل شد، گفت: با توجه به نبود پل عابر پیاده در آزدراه قزوین – کرج و حوادثی که در نبود پل عابر به وقوع پیوسته است، مقرر شد با همکاری شهرداری کرج و اداره کل پایانه ها و حمل و نقل استان، جانمایی پل عابر توسط کمیته کارشناسی این دو نهاد انجام و نسبت به نصب پل عابر اقدام شود.

وی انسداد جاده نوجان به آتشگاه به مدت چهار ماه را از دیگر مصوبات جلسه اعلام کرد و افزود: با توجه به اینکه عملیات احداث این جاده در مراحل ابتدایی است و تردد وسایل نقلیه مشکلاتی را در سرعت اجرای عملیات ایجاد می کند، به درخواست اداره کل راه و شهرسازی استان و هماهنگی با پلیس راه، این جاده به مدت چهار ماه مسدود می شود و همزمان، شهرداری کرج مکلف است مطالعات برای مسیر جایگزین را با مشاور آغاز کند.

فانی یادآور شد: اداره کل راه و شهرسازی باید تا 10 روز آینده به مردم اطلاع رسانی کند تا مشکلی پیش نیاید.

این مسئول ادامه داد: همچنین با توجه به اجرای عملیات بهسازی جاده در محور قزوین – کرج توسط اداره کل راه و شهرسازی مصوب شد پلیس راه استان طی جلساتی با راه و شهرسازی نسبت به اجرای عملیات در شب همکاری کند تا این پروژه ظرف سه ماه به اتمام برسد.

مدیرکل دفتر فنی استانداری البرز درباره درخواست اداره کل و راه و شهرسازی مبنی بر انسداد محور کرج چالوس در شب به منظور تسریع در اجرای عملیات روکش آسفالت این محور گفت: با توجه به اینکه امکان اجرای این درخواست از طرف پلیس راه وجود ندارد، مقرر شد پلیس راه همکاری های لازم را با اداره کل راه و شهرسازی برای انجام عملیات در روز به عمل آورد.                                                  

کد مطلب 2786921

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