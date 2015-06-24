لاریجانی درگذشت عالم اهل سنت استان گلستان را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از خانه ملت، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی طی پیامی درگذشت مدیر حوزه علمیه اهل سنت قره بلاغ استان گلستان را به بازماندگان ایشان تسلیت گفت.

متن پیام لاریجانی به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

انا لله و انا الیه راجعون

درگذشت عالم و روحانی بزگوار اهل سنت، مرحوم استاد حاج یار محمد آخوند نظری، مدیر حوزه علمیه اهل سنت قره بلاغ استان گلستان موجب تأسف شد.

آن مرحوم سال های متمادی در گسترش و نشر امور دینی تلاش فراوانی داشتند و همواره در عرصه های دفاع از انقلاب و نظام و رهبری نقش بسزایی ایفا کردند و به عنوان یک روحانی با شوق و اشتیاق و با بیان صریح و روشن به تعهد خویش عمل کردند.

اینجانب درگذشت آن روحانی فاضل را به حوزه علمیه و روحانیون اهل سنت استان گلستان، مردم شریف منطقه و خانواده محترم ایشان تسلیت گفته و برای روح آن مرحوم رحمت و برای بازماندگان و دوست داران صبر و شکیبایی از خداوند متعال مسألت می کنم.

علی لاریجانی

رئیس مجلس شورای اسلامی