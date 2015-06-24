ثبت ملی گلزار شهدا موجب صیانت از ارزشهای دفاع مقدس می شود

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا حقایق ‌پور در جمع مسئولان دستگاه‌های اجرایی استان که عصر چهارشنبه در محل بنیاد شهید قزوین برگزار شد اظهارداشت: صیانت از آثار به جای مانده از شهدا رسالتی همگانی است که همه باید به آن توجه کنیم و اجازه ندهیم ارزشها به فراموشی سپرده شود.

حقایق پور تصریح کرد: برگزاری یادواره ها، حمع آوری دست نوشته ها، وصیت نامه و آثار مکتوب شهدا از جمله کارهایی است که زمینه آشنایی بیشتر مردم با اندیشه های شهدا را فراهم می کند.

این مسئول گفت: در کنار ساماندهی مزار شهدا خوشبختانه در یک حرکت ارزشمند زمینه ثبت این قبور در زمره آثار ملی فراهم شده که مهمترینم دستاورد این کار جلوگیری از تخریب گلزارها شهدایی است که یادآور رشادت های رزمندگان و ولی نعمتان انقلاب و جنگ تحمیلی است.

حقایق پور یادآورشد: در سال جاری ثبت ملی گلزارهای شهدای استان قزوین در دستور کار بنیاد شهید قرار دارد و با همکاری نهادهای ذیربط این کار عملیاتی می شود.

مدیرکل بنیاد شهید تصریح کرد: یکی دیگر از دستاوردهای ثبت ملی گلزارهای شهدای استان قزوین ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، توجه نسل امروز و آینده به رشادت‌های شهدا و انتقال ارزش‌های دفاع مقدس به جوانان به عنوان آینده سازان میهن اسلامی است.

حقایق‌پور افزود: حفاظت از گلزارهای شهدا نشان‌دهنده قدردانی مردم از فداکاری‌های شهدا، تقویت فرهنگ معنوی که بخشی از آن در سنگ نوشته‌های مزار شهدا جلوه گر شده و اشاعه فرهنگ از خودگذشتگی و ایثار است که این موضوع اهمیت اجرای طرح ثبت ملی گلزارشهدای استان قزوین را دو چندان می ‌کند.

وی با اشاره به بیانات امام خمینی(س) مبنی بر اینکه گلزارهای شهدا امامزادگان عشق هستند و باید در حوادث طبیعی و غیر مترقبه مانند سیل و زلزله بخوبی مقاوم باشند و نگهداری شوند و ثبت ملی گلزارهای شهدا، از تخریب و از بین رفتن آنها جلوگیری می کند.

این مسئول یادآورشد: مصوب شده گلزار شهدا بعد از بازسازی ثبت ملی شوند و در این راستا باید نقشه هوایی گلزارها تهیه شود و مسئولان میراث فرهنگی و نقشه ‌برداری باید در اجرایی شدن ثبت ملی و تهیه نقشه گلزارهای شهدا با بنیاد همکاری‌های لازم را انجام دهند تا بتوانیم این طرح را با سرعت بیشتری به اتمام برسانیم.

وی گفت: با استفاده از ظرفیت‌های استانداری قزوین و تدبیر مسئولان باید تلاش کنیم راهکارهایی اتخاذ شود تا ثبت ملی گلزارهای شهدا با کیفیت مطلوبی محقق شود و مدبران دستگاه‌های اجرایی نیز در صورت نیاز همکاری‌های لازم را با بنیاد شهید انجام دهند.